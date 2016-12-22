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ФАС отсрочила запуск новых табло в столичном метрополитене
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София Сарджвеладзе
ФАС отсрочила запуск новых табло в столичном метрополитене
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Установка в столичном метро мониторов, которые показывают, сколько времени осталось до прибытия поезда, откладывается. ФАС отменила результаты соответствующего конкурса

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы признало, что московский метрополитен нарушил закон о госзакупках. Как рассказали РБК в пресс-службе ФАС, ведомство предписало отменить итоги аукциона на размещение 400 табло обратного отсчета до прибытия поезда. Начальная цена контракта составляла почти 165 млн руб. Новые торги должны быть объявлены до 26 мая.

Метрополитен в декабре 2016 года разместил информацию о проведении аукциона на поставку и сервисное обслуживание информационных табло отображения времени до прибытия поезда. Участниками тендера могли быть только представители малого и среднего бизнеса. По этой причине метро отклонило заявку компании «Трансдеталь» за «противоречивую» информацию о выручке, которая не позволила отнести фирму к малому бизнесу. В самой «Трансдетали» утверждали, что причина в «технической ошибке».

Комиссия ФАС пришла к выводу, что метрополитен «неправомерно» отклонил заявку, поскольку вся информация об участнике содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. Столичная подземка нарушила закон о закупках, говорится в решении УФАС. «Предписание подлежит исполнению до 26 мая 2017 года, о его выполнении ГУП «Московский метрополитен» обязано сообщить в антимонопольной орган в срок не позднее 2 июня 2017 года», — сообщила РБК замруководителя московского УФАС Индира Шандиева.

Победитель тендера должен поставить 398 мониторов, которые повесят на платформах со стороны выезда из тоннеля. Табло будут показывать, сколько времени осталось до прибытия ближайшего поезда. Также на них могут отображаться данные о загруженности вагонов, изменениях в работе городского транспорта, чрезвычайных происшествиях и гражданах, объявленных в розыск.

В середине марта победителем был признано ООО «Видор»: компания обязалась выполнить все условия контракта за 69,1 млн руб. Договор с фирмой так и не был заключен, поставить табло «Видор» не успела.

Первую панель с обратным отсчетом установили в 2014 году в качестве эксперимента на станции «Проспект мира», затем табло появилось на «Киевской». Пресс-служба метрополитена оперативно не ответила оперативно на запрос РБК.

Антимонопольная служба не впервые находит нарушения в деятельности столичной подземки. В 2016 УФАС дважды отменяло итоги аукциона на выбор единого оператора рекламы в метро. В январе 2017 года УФАС постановил, что метрополитен создал «непреодолимые препятствия» для малого и среднего бизнеса во время аукционов за право торговли в подуличных переходах. 

Теги
поезда, УФАС, Аукцион, Московский метрополитен
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