Москалькова не нашла доказательств платного участия в митинге Навального

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не имеет доказательств того, что в масштабных акциях протеста 26 марта несовершеннолетние граждане участвовали за деньги. «Это мне никто не подтвердил», — сказала она

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не нашла подтверждения информации о том, что подростки участвовали в протестных акциях оппозиции 26 марта за деньги, сообщает «Интерфакс».



«Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги», — сказала она.

По словам Москальковой, многие говорили, что за выход на протестные акции 26 марта кому-то обещали заплатить, а некоторые якобы даже получили деньги, эту информацию передавали «из рук в руки», но сейчас это ничем не подтверждается.

«Важно, чтобы свои были убеждения, чтобы если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал», — добавила Москалькова.





В десятках городах России 26 марта прошли акции протеста, посвященные борьбе с коррупцией во власти. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального под названием «Он вам не Димон». Авторы расследования рассказывали об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах, которые владели недвижимостью и землей стоимостью примерно 70 млрд руб.

Только в Москве, по оценке ФБК, в акции приняли участие 25-30 тыс. человек (по оценке МВД — 8 тыс.), однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день заявил, что большое количество протестующих обусловлено участием в митингах несовершеннолетних граждан, которых заставили прийти или заманили на акции протеста за деньги.



«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», — заявил тогда Пескова, отметив, что он ссылается «на факты». Он также подчеркнул, что его словам есть «определенные подтверждения», которые будут предоставлены общественности, «если органы защиты правопорядка посчитают необходимым».