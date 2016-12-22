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Москалькова не нашла доказательств платного участия в митинге Навального
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15:02
Ася Сотникова
Москалькова не нашла доказательств платного участия в митинге Навального
Фото: Олег Яковлев / РБК
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не имеет доказательств того, что в масштабных акциях протеста 26 марта несовершеннолетние граждане участвовали за деньги. «Это мне никто не подтвердил»,  — сказала она

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не нашла подтверждения информации о том, что подростки участвовали в протестных акциях оппозиции 26 марта за деньги, сообщает «Интерфакс».

«Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги», — сказала она.

По словам Москальковой, многие говорили, что за выход на протестные акции 26 марта кому-то обещали заплатить, а некоторые якобы даже получили деньги, эту информацию передавали «из рук в руки», но сейчас это ничем не подтверждается.

«Важно, чтобы свои были убеждения, чтобы если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал», — добавила Москалькова.

Фотогалерея В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста В воскресенье, 26 марта, в Москве состоялась акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) под руководством Алексея Навального. Участники мероприятия, которое не было... Показать 13 фотографий


В десятках городах России 26 марта прошли акции протеста, посвященные борьбе с коррупцией во власти. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального под названием «Он вам не Димон». Авторы расследования рассказывали об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева и связанных с ним фондах, которые владели недвижимостью и землей стоимостью примерно 70 млрд руб.

Только в Москве, по оценке ФБК, в акции приняли участие 25-30 тыс. человек (по оценке МВД — 8 тыс.), однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на следующий день заявил, что большое количество протестующих обусловлено участием в митингах несовершеннолетних граждан, которых заставили прийти или заманили на акции протеста за деньги.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», — заявил тогда Пескова, отметив, что он ссылается «на факты». Он также подчеркнул, что его словам есть «определенные подтверждения», которые будут предоставлены общественности, «если органы защиты правопорядка посчитают необходимым».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что СКР «располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

Опрошенные РБК школьники сообщили тогда, что вышли на митинг, чтобы поддержать Навального и его деятельность по борьбе с коррупцией. Никто из опрошенных не подтвердил заявления Пескова о том, что несовершеннолетним за выход на акцию предлагали деньги.

Всего власти согласовали 24 массовых мероприятия в разных городах России, организаторы же сообщали о проведении акций не менее чем в 100 регионах. 
Теги
дети, права человека, несовершеннолетние, подростки, уполномоченный по правам человека, Татьяна Москалькова, акция протеста 26 марта
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