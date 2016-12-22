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Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево
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Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево
Снос хрущевок, 11:55
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Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево
По подсчетам экспертов Greenpeace, из-за превращения старых дворов в стройплощадки в Москве может быть уничтожено 2700 гектаров зеленых насаждений
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Снос нескольких тысяч домов в рамках программы реновации жилого фонда Москвы (в предварительный список включено около 4,5 тыс. зданий) и строительство на их месте новых домов приведут к «колоссальному ущербу» зеленым насаждениям Москвы, предупреждает Greenpeace.

По подсчетам экспертов организации, превращение дворов, которые создают запланированные к сносу дома, в стройплощадки приведет к уничтожению 2,7 тыс. гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в старой Москве.

При этом в целом ряде районов потери могут быть существенно выше. Так, например, Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, а также Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, и Нижегородский районы столицы могут лишиться четверти своей растительности.

Фото: Гринпис России

«Под снос попадают наиболее экологически эффективные зеленые зоны, там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад. Они уже сформировали экосистемы, выполняющие важные функции, без которых жизнь в городе была бы невыносимой: они очищают воздух, регулируют микроклимат, являются местом прогулок и отдыха», — говорится в сообщении Greenpeace.

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Эксперты организации предупреждают, что посаженные на месте срубленных деревья «достигнут тех же показателей экологической эффективности» лишь через несколько десятилетий, в то время как рост плотности населения из-за строительства на месте пятиэтажек высотных домов увеличит спрос на зелень.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва , реновация , "Гринпис" , хрущёвки
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