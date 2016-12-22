Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,96 56,56 EUR Нал. 63,97 63,38 USD Бирж. 56,64 -0,26 EUR Бирж. 63,61 -0,22 USD ЦБ. 56,50 -0,66 EUR ЦБ. 63,17 -0,48 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1950,51 -0,61% РТС 1083,58 -0,38% Brent 53,64 -0,19% DJIA 20894,83 +0,43% Nasdaq 6133,62 +0,82% FTSE 7496,34 +0,34%
СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере
Лента новостей
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент 06:58, Общество СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере 06:51, Общество  Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России 06:31, Технологии и медиа Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере 06:05, Общество Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине 06:00, Политика Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 05:38, Общество WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа 05:21, Общество Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере 05:12, Общество В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы 04:46, Общество В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса 04:30, Общество Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене» 04:29, Общество СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене» 03:48, Общество Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене» 03:13, Общество Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт 03:01, Общество Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж 02:49, Фотогалерея  WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» 02:42, Политика NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене» 02:35, Общество Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе в Манчестере 01:54, Общество СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере 01:29, Общество Флинн отказался предоставить сенату документы по «российскому делу» 01:09, Политика Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях 00:45, Политика Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР 00:25, Политика Пенсионные фонды попросили ЦБ смягчить условия стресс-тестов 00:01, Финансы Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации 22 май. 23:59, Общество «Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией 22 май. 23:44, Политика В Химках неизвестный открыл стрельбу из оружия 22 май. 23:24, Общество Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Марий Эл 22 май. 23:08, Общество Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции 22 май. 23:07, Политика
СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере
Общество, 06:51
0
СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере
«Би-би-си» опубликовала видеозапись, которая была сделана в момент взрыва рядом со стадионом «Манчестер Арена». На видео слышен звук взрыва и видно вспышку
Фото: Jon Super / Reuters

В Сети появилась видеозапись, сделанная в момент взрыва, который прогремел вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Видеокадры публикует «Би-би-си».

На видео, которое опубликовал очевидец Joe Gregory, слышно, как вдалеке раздается звук, похожий на взрыв, в это же мгновение в отражении окон домов видно алую вспышку.

Момент взрыва на "Манчестер Арене"
Видео: Saboteamos

Взрыв на «Манчестер Арене», в результате которого 19 человек погибли и 59 пострадали, произошел 22 мая. Первое сообщение «о двух возможных взрывах» сразу после окончания концерта опубликовало издание Sky News со ссылкой на очевидцев: люди сообщали о звуках, «похожие на взрывы».

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании
Фотогалерея

Полиция Манчестера призвала людей держаться подальше от стадиона после сообщений о возможном взрыве, а также назвала произошедшее «серьезным инцидентом». Позднее британская полиция назвала произошедшее на «Манчестер арене» терактом. По последним официальным данным, при взрыве погибли 19 человек, около 59 пострадали.

По данным полиции, взрыв прогремел в фойе здания, где было много людей. Не исключается версия, что взрыв осуществил террорист-смертник. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшее «ужасным террористическим актом» и распорядилась провести экстренное заседание.

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Кокорева
Материалы по теме
Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере Общество
Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 Общество
Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку