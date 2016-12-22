СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере

«Би-би-си» опубликовала видеозапись, которая была сделана в момент взрыва рядом со стадионом «Манчестер Арена». На видео слышен звук взрыва и видно вспышку

Фото: Jon Super / Reuters

В Сети появилась видеозапись, сделанная в момент взрыва, который прогремел вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Видеокадры публикует «Би-би-си».

На видео, которое опубликовал очевидец Joe Gregory, слышно, как вдалеке раздается звук, похожий на взрыв, в это же мгновение в отражении окон домов видно алую вспышку.

Взрыв на «Манчестер Арене», в результате которого 19 человек погибли и 59 пострадали, произошел 22 мая. Первое сообщение «о двух возможных взрывах» сразу после окончания концерта опубликовало издание Sky News со ссылкой на очевидцев: люди сообщали о звуках, «похожие на взрывы».

Полиция Манчестера призвала людей держаться подальше от стадиона после сообщений о возможном взрыве, а также назвала произошедшее «серьезным инцидентом». Позднее британская полиция назвала произошедшее на «Манчестер арене» терактом. По последним официальным данным, при взрыве погибли 19 человек, около 59 пострадали.

По данным полиции, взрыв прогремел в фойе здания, где было много людей. Не исключается версия, что взрыв осуществил террорист-смертник. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшее «ужасным террористическим актом» и распорядилась провести экстренное заседание.