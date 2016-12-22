Британская полиция арестовала захватившего заложников в боулинг-клубе

Британские полицейские штурмовали боулинг-клуб, в котором в течение четырех часов вооруженный мужчина удерживал заложников

Фото: Oli Scarff / AFP

Руководство полиции графства Уорвикшир сообщило об освобождении заложников, которых местный житель удерживал в боулинг-клубе в городе Нунеатон, сообщает издание Coventry Telegraph.

Как указывается в Twitter управления полиции, после четырех часов осады боулинг-клуба полицейские взяли его штурмом, применив при этом светошумовые гранаты. Двое заложников были освобождены, а преступник задержан. При этом полицейские указывают, что в результате инцидента никто не пострадал.

При этом руководство полиции поблагодарило местных жителей за проявленное терпение: в течение всей операции посетители расположенных рядом с боулингом кинотеатра и ресторана не могли выйти наружу.

Источник Sky News утверждает, что преступник был при штурме ранен и после оказания первой помощи отправлен в больницу.

Руководитель полиции Уорвикшира Алекс Фрэнклин-Смит особо подчеркнул, что преступление не было связано с терроризмом. По предварительной информации, преступником оказался бывший муж одной из заложниц.