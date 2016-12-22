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Церетели анонсировал появление в России 33-метровой статуи Иисуса Христа
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Церетели анонсировал появление в России 33-метровой статуи Иисуса Христа
Общество, 18:19
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Церетели анонсировал появление в России 33-метровой статуи Иисуса Христа
Зураб Церетели изготовил статую Иисуса Христа высотой 33 м. Она может появиться в одном из российских городов в следующем году. Ранее Церетели предлагал установить 80-метрового Христа в Петербурге, но жители города отказались
Зураб Церетели (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели изготовил статую Иисуса Христа высотой 33 метра. Монумент может появиться в одном из регионов в следующем году, об этом художник сообщил РБК.

Также Церетели рассказал, что недавно закончил работу над 23-метровой скульптурной композицией «Аргонавты».

«Основная идея образа Иисуса Христа в моей скульптуре — обращение к людям, то, что все могут прийти к Богу в любую секунду. Мои «Аргонавты» — это Ясон и Медея на корабле Арго. Это о любви и о продолжении жизни», — пояснил Церетели.

По его словам, скульптура «Аргонавты» в следующем году может быть установлена в Сочи. «В данный момент ведутся переговоры с властями», — сказал скульптор.

О том, где будет установлено изваяние Иисуса Христа, ничего не известно. «Пока ничего не утверждено, переговоры ведутся», — добавил Церетели.

Ранее о том, что Церетели изготовил 33-метровую статую Иисуса, сообщило агентство «Москва». В разговоре с его журналистами скульптор также не сказал о том, где именно установят работу, однако он отметил, что из-за ее размеров принять решение об установке крайне сложно.

​«Это не так просто — устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками. Я в Бразилии работал, я видел уйму народа — боже мой, это огромный доход от туризма», — заявил художник.

Год назад Церетели уже изготовил статую Иисуса Христа, ее высота составила 80 м. Однако в Санкт-Петербурге, куда скульптор хотел пристроить свое творение, не нашлось места для композиции. Более 2,5 тыс. петербуржцев на портале change.org проголосовали против установки. В качестве альтернативы власти Ленинградской области предложили поставить фигуру в Невский лесопарк, однако этот вариант не устроил автора.

Сегодня, 22 сентября, в центре Москвы бюстами Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева работы Церетели была дополнена открытая еще в мае «Аллея правителей».

«Аллею правителей» в Москве пополнили бюстами лидеров СССР. Фоторепортаж Еще 9 фото
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На торжественном открытии, оценивая неоднозначность влияния на российскую историю фигур Ленина и Сталина, заместитель министра культуры Александр Журавский заявил, что они оба — часть истории России, которую нельзя забывать.

«Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии», — пояснил замминистра.

«Аллея правителей» представляет собой 33 бюста, которые установлены на территории Музея военной формы одежды РВИО в Петроверигском переулке в центре Москвы. Открытие состоялось 26 мая. По замыслу организаторов, находящийся на закрытой территории сквер должен стать публичным.

Авторы: Ася Сотникова, Любовь Алтухова.
Теги: архитектура , Зураб Церетели , Иисус Христос
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