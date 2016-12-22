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Дуров назвал вымогательством предложение экс-сотрудника о компенсации
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Дуров назвал вымогательством предложение экс-сотрудника о компенсации
Общество, 15:29
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Дуров назвал вымогательством предложение экс-сотрудника о компенсации
Основатель Telegram Павел Дуров назвал вымогательством требование своего экс-сотрудника Антона Розенберга выплатить ему 30 млн руб. компенсации за увольнение. Розенберг заявлял, что его уволили из-за конфликта с братом Дурова
Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал заявление бывшего сотрудника «ВКонтакте» и ООО «Телеграф» Антона Розенберга о том, что тот потерял работу из-за личной неприязни к нему брата Павла, Николая Дурова. Сообщение с комментарием Павел Дуров разместил на своей странице «ВКонтакте».

«Розенберг выступил с сюрреалистичной историей о том, как потерял работу из-за моего брата Николая, а ООО «Телеграф» требовало у него «100 миллионов» рублей», — написал Дуров.

По его словам, документы, которые опубликовал у себя в блоге директор «Телеграфа» Александр Степанов, «в деталях» опровергают сделанные Розенбергом утверждения. Дуров также привел ссылку на документы, опубликованные Степановым.

«Это не «Телеграф» требовал у Розенберга 100 млн руб., а Розенберг вымогал у «Телеграфа» 30 млн руб.», — написал он.

Основатель Telegram назвал Розенберга человеком, «который решил разменять оказанное ему доверие на 30 млн руб.», а также подчеркнул, что Розенберг не потерял работу из-за Николая Дурова, «а напротив — получил ее благодаря ему».

Гендиректор ООО «Телеграф» Александр Степанов выложил в блоге на платформе «Телеграф» копии предложенного Розенбергу мирового соглашения, в котором компания предложила ему выплатить немногим более 1,5 млн руб.

Из опубликованного разъяснения к документам и заявления Степанова также следует, что ООО «Телеграф» дважды предлагало Розенбергу мировое соглашение. В первый раз — до того, как разгорелся публичный скандал — компания предлагала бывшему сотруднику выплатить компенсацию в 4 млн руб., а уже после того, как скандал уже случился, компания предложила Розенбергу 1,5 млн руб.

Мировое соглашение с предложением выплатить в качестве компенсации Розенбергу более 1,5 млн руб. полностью приведено в блоге Степанова и датировано 20 сентября 2017 года. При этом 1 млн 478 тыс. руб. Розенбергу предлагают в качестве заработной платы, а еще 60 тыс. руб. — в качестве компенсации морального ущерба.

Из опубликованных документов также следует, что между ООО «Телеграф» и Антоном Розенбергом было заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации — как отдельным документом, так и в рамках трудового договора.

Степанов в пояснении к опубликованными материалам также пишет, что Розенберг не занимал высоких позиций в ООО «Телеграф», не имел подчиненных сотрудников, а «на деле исполнял роль системного администратора «ВКонтакте», а затем был одним из борцов со спамом в компании-аутсорсере ООО «Телеграф».

«Он [Розенберг. — РБК] утверждает, что не мог исполнять свои трудовые обязательства, потому что ему «отключили доступ». Однако в указанные дни у Розенберга был совершенно точно открыт «доступ в офис» компании, где он был обязан находиться каждый рабочий день и выполнять доступные ему функции. Поэтому попытка Розенберга опротестовать свое корректное увольнение в суде по статье «Прогулы», предлагая урегулировать его за 30 млн руб., была лишь инструментом для шантажа компании, конфиденциальную информацию которой он грозился в противном случае разгласить», — написал Степанов.

Скандал вокруг Telegram разразился 18 сентября. В тот день Антон Розенберг разместил на блог-платформе Medium подробную статью, в которой рассказал, что его уволили из ООО «Телеграм» из-за личного конфликта с братом Николаем Дуровым.

Розенберг утверждал, что Николай Дуров «втайне ненавидел» его из-за того, что был влюблен в Екатерину Розенберг, его жену. Из-за этого, по словам Розенберга, между ним и Николаем Дуровым возник личный конфликт. Так что увольнение из личных мотивов, писал Розенберг, было оформлено на деле как увольнение по факту прогулов.

Кроме того, в своей статье Розенберг рассказал, что «Телеграф» заявил на его имя иск на сумму около 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Как предполагает бывший сотрудник компании, «конфиденциальность» могла заключаться в предоставлении суду скриншотов его переписки с гендиректором «Телеграфа» Александром Степановым, предложение Степанову о мировом соглашении, а также указание в Facebook места работы.

Екатерина Розенберг после публикации статьи мужа сообщала РБК, что речь в статье действительно идет о ней, и согласилась с ее содержанием.

Комментируя заявление Степанова, Розенберг заявил, что оно вызвало у него смех. Он также сообщил в своем блоге на платформе Medium, что перед событиями, которые описывает в своем заявлении Степанов, с ним связывался Павел Дуров. «Он начал угрожать уголовным преследованием, предлагая встретиться, отказываясь объяснять, зачем. При этом он говорил, что «мировое соглашение его не интересует», — написал он.

По словам Розенберга, от встречи он отказался, опасаясь «провокаций с целью последующего давления». Он также подчеркнул, что «по-прежнему не считает, что ООО «Телеграф» сделало до суда какое-либо оформленное, устно или письменно, предложение заключить мировое соглашение», о котором говорил Степанов. Вместе с тем он написал, что в ночь на 22 сентября юрист «Телеграфа» все же прислала ему предложение о мировом соглашении, которое он пока не изучил.

Николай Дуров — старший брат Павла Дурова, математик и программист. В 1996, 1997 и 1998 годах участвовал в Международной математической олимпиаде, завоевав золотую медаль во всех трех конкурсах, в которых принимал участие. Кандидат физико-математических наук, автор научных публикаций.

Был старшим разработчиком «ВКонтакте» до 2013 года. Именно Николай Дуров разработал протокол шифрования MTProto, который затем лег в основу мессенджера Telegram.

Помимо работы в Telegram занимает должность старшего научного сотрудника в лаборатории алгебры и теории чисел Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: компенсация , Павел Дуров , Telegram , мировое соглашение , Антон Розенберг , «Телеграф» ...
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