В МВД оценили ущерб от поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя

При расследовании дела о поджогах активистами «Христианского государства» автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина следователи оценили причиненный ущерб. Он достиг 6,8 млн руб.

Александр Баянов — один из участников организации «Христианское государство — Святая Русь» (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В полиции оценили ущерб, причиненный участниками организации «Христианское государство». Он составил 6,8 млн руб., рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Задержанные по подозрению в поджоге автомобилей, расположенных у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, участники организации «Христианское государство» признались в содеянном», — рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

По его словам, 11 сентября у офисного здания в Староконюшенном переулке был совершен поджог автомобиля Mercedes-Benz GLS00 4 М, а также автомобиля Honda Pilot. Суммарный ущерб составил 6,8 млн​ руб., рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 11 ноября троих участников организации «Христианское государство — Святая Русь». Их подозревают в поджоге автомобилей в знак протеста против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуцу вменяется умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК), рассказала следователь отдела МВД по столичному району Хамовники. Уголовное дело было возбуждено еще 11 сентября — тогда рано утром трое в масках подожгли автомобили у офиса адвоката и бывшего сенатора Константина Добрынина, который представляет интересы Учителя.

Рядом со сгоревшими машинами нашли листовки «За Матильду гореть!». Поместить обвиняемых под стражу нужно потому, что ни один из них не имеет постоянного места работы и жилья в Москве, зато все они могут скрыться или запугать потерпевших, заявила следователь.