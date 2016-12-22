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В МВД оценили ущерб от поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя
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В МВД оценили ущерб от поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя
Конфликт вокруг «Матильды», 12:34
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В МВД оценили ущерб от поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя
При расследовании дела о поджогах активистами «Христианского государства» автомобилей возле офиса адвоката Константина Добрынина следователи оценили причиненный ущерб. Он достиг 6,8 млн руб.
Александр Баянов — один из участников организации «Христианское государство — Святая Русь» (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В полиции оценили ущерб, причиненный участниками организации «Христианское государство». Он составил 6,8 млн руб., рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил собеседник, знакомый с материалами расследования.

«Задержанные по подозрению в поджоге автомобилей, расположенных у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, участники организации «Христианское государство» признались в содеянном», — рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

По его словам, 11 сентября у офисного здания в Староконюшенном переулке был совершен поджог автомобиля Mercedes-Benz GLS00 4 М, а также автомобиля Honda Pilot. Суммарный ущерб составил 6,8 млн​ руб., рассказал источник в ГУ МВД по Москве.

Ранее Хамовнический суд Москвы отправил под арест до 11 ноября троих участников организации «Христианское государство — Святая Русь». Их подозревают в поджоге автомобилей в знак протеста против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

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Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуцу вменяется умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК), рассказала следователь отдела МВД по столичному району Хамовники. Уголовное дело было возбуждено еще 11 сентября — тогда рано утром трое в масках подожгли автомобили у офиса адвоката и бывшего сенатора Константина Добрынина, который представляет интересы Учителя.

Рядом со сгоревшими машинами нашли листовки «За Матильду гореть!». Поместить обвиняемых под стражу нужно потому, что ни один из них не имеет постоянного места работы и жилья в Москве, зато все они могут скрыться или запугать потерпевших, заявила следователь.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: поджог , Алексей Учитель , Константин Добрынин
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