С памятника Калашникову пообещали убрать схему Шмайссера

Ранее блогеры обнаружили на открытом в Москве монументе схему немецкой винтовки. Автор памятника рассказал, что схему оружия взяли из интернета

Схему немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером, в ближайшее время уберут с памятника Михаилу Калашникову, сообщила РБК руководитель департамента по информационной политике Российского военно-исторического общества (РВИО) Надежда Усманова.

«Мы являлись инициатором и заказчиком монумента. Но мы не цензоры, и не те, кто ограничивает творческих людей в их работе. Данные элементы памятника Салават Александрович с нами не согласовывал. Мы благодарны историку, который заметил эту ошибку», — добавила Усманова.

Накануне, 21 сентября, военно-исторический редактор журнала Rolling Wheels и бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок сообщил на своей странице в сети Facebook, что на памятнике Калашникову изображена схема Sturmgewehr 44.

Комментируя случившееся, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что у заказчика были пожелания только насчет того автомата, который держит в руках стоящий на постаменте Калашников.

«Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку», — пояснил Кононов.

Утром в пятницу скульптор Салават Щербаков пояснил, что использованная при создании памятника Калашникова схема была взята из интернета, заверив, что «политической подоплеки» не было и он уже пытается связаться с заметившим ошибку экспертом.

«Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были», — отметил Кононов, добавив, что допущенная при создании памятника Калашникову ошибка поможет разоблачению старого мифа о том, что АК-47 был скопирован с винтовки Шмайссера.

«Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять Калашникова в заимствовании категорически неверно», — подчеркнул исполнительный директор РВИО.

В свою очередь директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова сообщила РБК, что его специалисты не привлекались в качестве консультантов при создании памятника и не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции

«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию», — заверила Иванова.

В 2014 году в центре скандала оказался созданный Салаватом Щербаковым памятник «Прощание славянки» на Белорусском вокзале. Сразу после торжественного открытия, в котором принимали участие министр культуры Владимир Мединский и президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, на памятнике, изображающем уходящего на фронт советского солдата, обнаружили немецкую винтовку Mauser 98. Уже на следующий день маузер с памятника убрали.

Щербаков тогда не смог объяснить РБК, что стало причиной ошибки, заверив, что злого умысла не было, а молодой коллектив «очень старался».