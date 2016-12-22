На Украине задержали продавших криптовалюту на $500 тыс. мошенников
Общество, 22 авг, 20:27
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На Украине задержали продавших криптовалюту на $500 тыс. мошенников
Генеральная прокуратура Украины выявила мошенников, которые, обещая сверхприбыль от покупки криптовалюты, вымогали у людей наличные деньги. Таким образом преступники заработали $500 тыс., полагает следствие
Следствие установило, что несколько украинцев и один гражданин Индии вымогали наличные деньги у граждан, обещая им получение сверхприбыли от приобретения криптовалюты SwisCoin.
«С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта злоумышленниками в сети интернет и в ходе встреч было распространена ложная информация о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке SwisCoin», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По этим данным, в ходе обысков в офисе и квартирах злоумышленников были обнаружены наличные деньги, оружие, внешне похожее на автомат Калашникова и боеприпасы к нему. После того как члены группы получали наличные от физического лица, они присваивали деньги и тратили их на личные нужды. По данным следствия, всего злоумышленники сумели получить от граждан более $500 тыс.
По факту случившего проводится досудебная проверка, в отношении предполагаемых преступников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.