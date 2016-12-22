Синоптики предупредили о последнем жарком дне лета в Москве

Жара в Московском регионе подходит к концу. Синоптики предупреждают, что 22 августа станет последним жарким днем этого лета. Не исключено, впрочем, что в начале сентября тепло в столицу вернется

Вторник, 22 августа, в Московском регионе станет последним жарким днем лета, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня последний жаркий день. Завтра-послезавтра температура будет выше нормы, но уже не на семь градусов, как сейчас, а на один-полградуса. В среду и четверг нас ожидают дожди», — отметил он.

По словам Цыганкова, есть надежда, что в начале сентября в Москву вернется теплая погода. «Все будет зависеть от того, как поведет себя циклон», — добавил он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. Температура днем плюс 24–26 градусов. В четверг днем уже будет не выше 20 градусов, также дождь. В пятницу днем воздух прогреется лишь до 16–18 градусов. В грядущие выходные температура не поднимется выше плюс 20 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что выходные 19–20 августа станут «жарким апофеозом лета».