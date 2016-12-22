«Барселона» потребовала от Неймара €8,5 млн за расторжение контракта

«Барселона» потребовала от бразильского нападающего Неймара вернуть €8,5 млн — сумму, выплаченную за продление контракта с футболистом до 2021 года. Если Неймар не сможет заплатить, за него это должен будет сделать его новый клуб

Футбольный клуб «Барселона» потребовал от бразильского нападающего Неймара €8,5 млн — сумму, которая была выплачена за продление контракта футболиста осенью 2016 года. Кроме того, клуб требует еще 10% от этой суммы за просроченную задолженность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы испанского клуба.

В случае, если Неймар не сможет выплатить эту сумму самостоятельно, «Барселона» просит взять ответственность за выплату нынешний клуб бразильца — французский «Пари Сен-Жермен».



Неймар 3 августа выплатил «Барселоне» €222 млн за возможность перейти в ПСЖ. Оплатить трансфер Неймара «Барселоне» напрямую ПСЖ мешали требования финансового fair-play. ​До этого газета Marca сообщала, что Неймар подписал с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет ПСЖ, контракт на €300 млн за роль посла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Таким образом, Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, более чем в два раза перекрыв предыдущий трансферный рекорд (€105 млн, выплаченные «Манчестер Юнайтед» «Ювентусу» за переход Поля Погба).

До этого, в октябре 2016 года, Неймар договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2021 года.