Власти Москвы анонсировали новую волну сноса самостроя

Столичные власти утвердили список объектов самостроя, которые попадут под новую волну сноса. Среди них — несколько известных объектов общепита. Владельцы ресторанов заявили РБК, что пока не получали уведомлений от властей

Кафе «Навоке» на Новом Арбате (Фото: страница НаВоке «ВКонтакте»)

Правительство Москвы утвердило новый список объектов самостроя, подлежащих сносу в столице. Об этом сообщила во вторник, 22 августа, пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Это будет уже пятая волна сноса самостроя в столице.

В утвержденный список вошли 78 объектов недвижимости общей площадью более 42 тыс. кв. м. Все эти объекты расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть, подчеркивается в сообщении.

Под снос попадут, в частности, ресторан-бар «Пикадилли» на Калужской площади, паб «Молли Гвиннз» и кафе «Навоке» на Новом Арбате. Среди крупных объектов — здание площадью более 6 тыс. кв. м по адресу: Симферопольский бульвар, д. 11, и несколько объектов общей площадью свыше 1 тыс. кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1–4.

Менеджер паба «Молли Гвиннз» заявил РБК, что никаких уведомлений от властей Москвы в заведение не поступало. «Я не слышал, чтобы наш объект находится в списке под снос», — сказал он. Свое имя он отказался называть. «У нас нет такой информации [о сносе]. [Оповещения от властей города], скорее всего, и не будет. Потому что у нас под снос ничего не идет. Вы, наверное, ошиблись», — заявил РБК менеджер ресторана «Пикадилли» Сергей, отказавшийся назвать свою фамилию. В кафе «Навоке» на Новом Арбате РБК отказались прокомментировать информацию о предстоящем сносе, сославшись на то, что «это не телефонный разговор».

В то же время источник РБК в управляющей компании «Ромашка менеджмент», владеющей ресторанами «Молли Гвинз», «Пикадилли», сообщил РБК, что компания «в курсе того, что рестораны находятся в списке на снос». «Да, мы знаем об этом. Наши рестораны на Красной Пресне и на Воздвиженке уже снесли, мы знаем, что находимся в постановлении по сносу», — пояснил собеседник РБК.

Кроме того, в списке под снос оказались объекты у станций метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки» и ряд других зданий.

Госинспекция в течение семи дней с момента принятия постановления направит владельцам указанных строений уведомления о необходимости их демонтировать. За добровольный снос власти обещают компенсацию.

«На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», — подчеркивается в сообщении.

Четвертая волна сноса самостроя была объявлена в середине декабря прошлого года. Тогда в список объектов под снос были включены 54 объекта. Как писал РБК со ссылкой на тендерную документацию, на тот момент московские власти потратили на снос объектов самостроя почти 3,9 млрд руб.