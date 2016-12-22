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Власти Москвы анонсировали новую волну сноса самостроя
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Власти Москвы анонсировали новую волну сноса самостроя
Общество, 16:38
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Власти Москвы анонсировали новую волну сноса самостроя
Столичные власти утвердили список объектов самостроя, которые попадут под новую волну сноса. Среди них — несколько известных объектов общепита. Владельцы ресторанов заявили РБК, что пока не получали уведомлений от властей
Кафе «Навоке» на Новом Арбате (Фото: страница НаВоке «ВКонтакте»)

Правительство Москвы утвердило новый список объектов самостроя, подлежащих сносу в столице. Об этом сообщила во вторник, 22 августа, пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Это будет уже пятая волна сноса самостроя в столице.

В утвержденный список вошли 78 объектов недвижимости общей площадью более 42 тыс. кв. м. Все эти объекты расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть, подчеркивается в сообщении.

Под снос попадут, в частности, ресторан-бар «Пикадилли» на Калужской площади, паб «Молли Гвиннз» и кафе «Навоке» на Новом Арбате. Среди крупных объектов — здание площадью более 6 тыс. кв. м по адресу: Симферопольский бульвар, д. 11, и несколько объектов общей площадью свыше 1 тыс. кв. м на Рязанском проспекте, д. 40, корп. 2, стр.1–4.

Менеджер паба «Молли Гвиннз» заявил РБК, что никаких уведомлений от властей Москвы в заведение не поступало. «Я не слышал, чтобы наш объект находится в списке под снос», — сказал он. Свое имя он отказался называть. «У нас нет такой информации [о сносе]. [Оповещения от властей города], скорее всего, и не будет. Потому что у нас под снос ничего не идет. Вы, наверное, ошиблись», — заявил РБК менеджер ресторана «Пикадилли» Сергей, отказавшийся назвать свою фамилию. В кафе «Навоке» на Новом Арбате РБК отказались прокомментировать информацию о предстоящем сносе, сославшись на то, что «это не телефонный разговор».

В то же время источник РБК в управляющей компании «Ромашка менеджмент», владеющей ресторанами «Молли Гвинз», «Пикадилли», сообщил РБК, что компания «в курсе того, что рестораны находятся в списке на снос». «Да, мы знаем об этом. Наши рестораны на Красной Пресне и на Воздвиженке уже снесли, мы знаем, что находимся в постановлении по сносу», — пояснил собеседник РБК.

Кроме того, в списке под снос оказались объекты у станций метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки» и ряд других зданий.

Госинспекция в течение семи дней с момента принятия постановления направит владельцам указанных строений уведомления о необходимости их демонтировать. За добровольный снос власти обещают компенсацию.

«На освобожденных территориях не предполагается никакого строительства, все они будут благоустроены», — подчеркивается в сообщении.

Снос торгового центра «Пирамида» в Москве. Фоторепортаж Еще 13 фото
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Четвертая волна сноса самостроя была объявлена в середине декабря прошлого года. Тогда в список объектов под снос были включены 54 объекта. Как писал РБК со ссылкой на тендерную документацию, на тот момент московские власти потратили на снос объектов самостроя почти 3,9 млрд руб.

Авторы: Мария Бондаренко, Сергей Витько, Егор Губернаторов.
Теги: Москва , снос , самострой
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