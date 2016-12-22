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СК сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве
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СК сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве
Дело Серебренникова, 10:37
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СК сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве
Следствие намерено предъявить режиссеру обвинение и решить вопрос о мере пресечения
Кирилл Серебренников (Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»)

Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников задержан Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

В сообщении СК отмечается, что действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», - пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов сообщил телеканалу «Дождь», что Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву и сейчас он находится в Следственном комитете.

«Он у нас», - подтвердил РБК источник в центральном аппарате СК.

«Дело Серебренникова» началось с того, что 23 мая 2017 сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к Серебренникову и еще по более чем десяти адресам. Следственные действия оказались связаны с делом о мошенничестве, которое было заведено еще в 2015 году. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем различных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб.

В конце мая бывшему бухгалтеру АНО «Седьмая студия» Нине Масляевой, которую следствие считает причастной к хищению ​около 200 млн руб., было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), в тот же день Пресненский суд Москвы принял решение о взятии Масляевой под стражу.

Кроме того, фигурантами по делу числятся бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Сам Серебренников до сих пор проходил по делу в качестве свидетеля. В его защиту выступила Гильдия театральных режиссеров, а актер Евгений Миронов и гендиректор Большого театра Владимир Урин передали президенту России Владимиру Путину письма в защиту Серебренникова.

В конце мая в эфире телеканала Life Миронов рассказал, что Путин к моменту разговора уже знал о прошедшем в квартире Серебренникова обыске и допросе режиссера. Актер отметил, что у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Чем известен Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников родился в 1969 году в Ростове-на-Дону. Еще студентом физфака Ростовского госуниверситета Серебренников занимался режиссурой в любительской студии, а в 1990-х годах стал профессионально заниматься кинематографом, работал на телевидении и ставил спектакли в театрах Ростова-на-Дону.

В Москве режиссер дебютировал в 2000 году в Центре драматургии и режиссуры, а с 2002 года ставил спектакли в МХТ им. Чехова, театре имени А. С. Пушкина, «Современнике», ставил оперы в Мариинском и Большом театрах и на других площадках. С 2006 года Кирилл Серебренников — один из учредителей и арт-директоров фестиваля-школы «Территория».

В 2011 году он создал проект «Платформа» и стал его художественным руководителем. В 2012 году, выпустив актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ, на его основе создал «Седьмую студию». В 2012 году Серебренникова назначили худруком Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя, после чего он объявил о реформировании театра и переименовании его в «Гоголь-центр». В связи со своей деятельностью в «Гоголь-центре» Серебренников столкнулся с активной критикой. В качестве театрального режиссера Серебренников поставил более 30 спектаклей. Как кинорежиссер массовому зрителю Серебренников стал известен благодаря фильмам «Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена» и «(М)ученик», которые в совокупности получили более 25 российских и международных наград.

Общественно-политическая деятельность Серебренникова

Кирилл Серебренников неоднократно принимал участие в протестных и правозащитных акциях, подписывал открытые письма, выступал в поддержку общественных и культурных деятелей. Серебренников рассказывал, что всегда ходит на выборы, а в 2011-2012 годах принимал участие в акциях против фальсификаций итогов голосования. После ужесточения закона о митингах в 2012 году режиссер заявил, что свободный человек не может исполнять абсурдные и фашистские команды, противоречащие Конституции. Современное российское телевидение режиссер обвинял во лжи, манипуляции и пропаганде, отмечая, что люди за это заслуживают люстрации. В 2010 году на встрече Дмитрия Медведева с деятелями театрального искусства он заявлял, что театр не является дотационной отраслью. В 2011 году Серебренников вновь встретился с Дмитрием Медведевым и передал ему письмо с презентацией своего проекта «Платформа».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: СК , Следственный комитет , театр , Кирилл Серебренников
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