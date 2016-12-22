Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,66 59,89 EUR Нал. 67,74 66,80 USD Бирж. 60,32 +0,69 EUR Бирж. 67,36 +1,02 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1850,81 -0,38% РТС 973,33 -0,78% Brent 44,87 +0,20% DJIA 21410,03 -0,27% Nasdaq 6233,95 +0,74% FTSE 7447,79 -0,33%
Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии»
Лента новостей
Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии» 04:54, Общество Трамп на год продлил санкции против КНДР 04:26, Политика СМИ узнали о поиске средств на «Северный поток-2» в Китае из-за санкций 03:54, Бизнес В Британии при обрушении крана погибли два человека 03:49, Общество Глава МОК рассказал о подготовке санкций против России за Сочи-2014 03:18, Политика Reuters узнал о планах Harley-Davidson купить Ducati 03:11, Бизнес На главу делегации «Рособоронэкспорта» напали в Париже 02:28, Общество Бренд текилы Джорджа Клуни купят за $1 млрд 01:52, Бизнес На заседание Госдумы с директором ФСБ запретили приносить телефоны 01:40, Политика СМИ сообщили о смерти двух человек от метилового спирта в Подмосковье 00:56, Общество Присяжные признали виновными убивавших бездомных в Москве «чистильщиков» 00:55, Общество Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги 00:15, Фотогалерея  Прокуратура направила в суд дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» 00:09, Общество Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett 00:05, Технологии и медиа Порошенко заявил о скором визите на Украину членов администрации Трампа 21 июн, 23:34, Политика ЦБ подготовил банки к обмену информацией о сомнительных клиентах 21 июн, 23:32, Финансы ФАС нашла в закупках по программе «Моя улица» нарушения на 4 млрд руб. 21 июн, 23:28, Общество Боевики ИГ взорвали соборную мечеть в Мосуле 21 июн, 23:10, Общество Сборная Мексики возглавила группу А на Кубке конфедераций 21 июн, 23:03, Спорт В Киеве предсказали убытки от строительства Россией Крымского моста 21 июн, 22:39, Общество СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска 21 июн, 22:36, Политика Наторговавший на 42 млрд руб. трейдер пообещал обжаловать решение суда 21 июн, 22:09, Финансы Путин рассказал о своем желании в детстве стать разведчиком 21 июн, 21:44, Политика  Наторговавший валютой на 42 млрд руб. трейдер проиграл иск к Альфа-банку 21 июн, 21:16, Деньги Путин рассказал о снятом «с колес» фильме Оливера Стоуна 21 июн, 20:54, Политика  Правила займа: как взыскать долг с физического лица 21 июн, 20:50, Деньги В «Единой России» предложили сделать памятной дату выборов президента 21 июн, 20:45, Политика Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации 21 июн, 20:44, Общество
Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии»
Общество, 04:54
0
Серебренников попросил зрителей театра о помощи в «деле Седьмой студии»
Кирилл Серебренников обратился к зрителям «Гоголь-центра» с просьбой подтвердить постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие уверено, что спектакля не было, а эск-директор театра Малобродский растратил деньги
Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Театральный режиссер, художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников обратился в своем Facebook к посетителям театра с просьбой помочь в «деле «Седьмой студии».

Он объяснил, что сотрудники театра «должны доказывать, что проект «Платформа» действительно был». По словам режиссера, афиши мероприятий, проводившихся театром, «могут не убедить тех, кого мы должны убедить». Сканы афиш Серербренников также выложил в соцсети.

«Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей «Платформы» станут доказательствами того, чему я и вся наша команда «Седьмой студии» посвятили три года жизни», — написал режиссер. Он отметил, что «особенное важно вспомнить» спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по его словам, играли на проекте «Платформа» при «Гоголь-центре» «более 15 раз». «А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!», — написал Серебренников.

Накануне, 21 апреля, Пресненский суд Москвы арестовал на месяц бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Он обвиняется в причастности к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило «Седьмой студии». Ущерб от мошенничества, которое вменяется Малобродскому, составляет 2,3 млн руб., говорили на суде.

Часть субсидий должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Малобродский был привлечен к суду в качестве обвиняемого (изначально он был задержан как свидетель), так как следствие постановило, что спектакль не был постановлен и выделенные деньги пошли не на него.

На суде адвокат экс-директора Юлия Лахова отмечала, что «существование такого спектакля — общеизвестный факт», который «даже не требует доказательств». В частности, она попросила суд приобщить к материалам дела публикации о спектакле в прессе за 2012–2013 годы. Прокурор в свою очередь заявлял, что «сама по себе газетная заметка не подтверждает, что мероприятие проводилось». В материалах суда есть показания подрядчика, который говорит, что спектакль не ставился, говорил прокурор на суде.

Ближайший спектакль «Сон в летнюю ночь» состоится в «Гоголь-центре» 3 июля. По словам Серебренникова, спектакль начнется с «заявления о невиновности наших товарищей, попавши в беду».

Следователь Игорь Федутинов на суде заявлял, что виновность Малобродского подтверждается «показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей». Руководство «Седьмой студии», по данным следствия, вывело часть денег через бизнес Василия Синельникова. Известно, что у него «Гоголь-центр» покупал декорации на сумму в 2,7 млн руб.

Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения»
Общество

23 мая сотрудники СКР пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к Серебренникову и еще по более чем десяти адресам. Режиссер проходит по делу свидетелем. Помимо Малобродского в деле есть двое фигурантов: бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

После задержания Масляева в показаниях сообщила, что всего с 2014 года со счета «Седьмой студии» было выведено не менее 100 млн руб. в пользу фирм-однодневок.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
Главное
Глава МОК рассказал о подготовке санкций против России за Сочи-2014 Политика
Материалы по теме
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» обвинила следователя в обмане Общество
«Дождь» узнал о заступничестве чиновников за Серебренникова перед Путиным Общество
В Минкультуры прокомментировали письмо в СК о студии Серебренникова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку