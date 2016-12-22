Присяжные признали виновными убивавших бездомных в Москве «чистильщиков»

Присяжные в московском суде признали виновными пятерых участников группы «чистильщиков». В 2014 и 2015 годах они убивали выпивших бездомных и прохожих, считая, что они не соответствуют нормам общества

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Коллегия присяжных Мосгорсуда признала виновными пятерых членов группировки, убивавших бездомных и случайных прохожих в Москве в 2014 и 2015 годах. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Присяжные единодушно признали виновными и не заслуживающими снисхождения подсудимых Павла Войтова, Елену Лобачеву, Максима Павлова и Владислава Каратаева. В отношении другого участника группы, Артура Нарциссова, признанного виновным в совершении покушения на убийство, присяжные не сошлись в вопросе, заслуживает ли он снисхождения: шесть выступили «за» и столько же «против».

Обсуждение последствий вердикта назначено на 22 июня. Затем гособвинение озвучит вид и размер наказания, которых, по его мнению, заслуживают подсудимые.

По версии следствие, подсудимые, объединившись в организованную группу, с июля 2014 года по февраль 2015 года совершали убийства в Москве и Московской и Ярославской областях. Чаще всего тела находили недалеко от железнодорожных путей Белорусского направления, столичные следователи прозвали группировку «чистильщиками». В качестве жертв они выбирали бездомных и выпивающих прохожих. В тексте обвинения говорится, что обвиняемые выбирали цели исходя из идеологии, согласно которой необходимо истреблять людей, которые, по их мнению, нарушали общепринятые нормы поведения. Для совершения преступлений они использовали малолюдные места, преимущественно в темное время суток.

Лидирующую роль в группе занимал Войтов: он распределял роли, принимал решения и активно руководил деятельностью группы. Согласно обвинению, уточняет «Дождь, Войтов совершил 14 убийств, пять из которых самостоятельно, шесть с Лобачевой. Еще в пяти случаях она наблюдала за обстановкой. Одно убийство Войтов совершил совместно с Каратаевым и Лобачевой, два совместно с Павловым. Войтов также обвинен в грабеже убитого им человека.

Помимо этого Войтов и Нарциссов совершили покушение на убийство, а Павлов, Коротаев и Войтов вместе — разбойное нападение на двоих человек.