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Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018
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21:08
Ася Сотникова
Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий использование и транспортировку огнестрельного оружия во время проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года.

Президент Владимир Путин внес изменения в указ, устанавливающий правила применения огнестрельного оружия в России во время проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые поправки к президентскому указу разрешают экспонирование и учет гражданского и служебного оружия в период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Кроме того, согласно внесенным президентом изменениям, в это время будет разрешена передача, транспортировка, использование, ввоз и вывоз из страны спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и участия в соревнованиях всероссийского и международного уровня по стрелковым видам спорта.

Президентский указ в первоначальной редакции был подписан Путиным 9 мая, он подразумевал ужесточение правил ношении, транспортировки и использования служебного и прочего огнестрельного оружия во время чемпионата мира и Кубка конфедераций

Согласно документу, на территории регионов, где расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры, задействованные в чемпионатах, должны соблюдаться правила усиленных мер безопасности. Например, этот указ вводит ограничения на проведение митингов, на проезд транспорта, полеты малой авиации. Кроме того, указ президента № 202 предусматривал запрет на оборот гражданского и служебного оружия, за исключением его хранения и изъятия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге. 

Теги
ЧМ-2018, спорт, огнестрельное оружие, Кубок конфедераций, указ президента
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