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Наталья Кондрашова
Шурина полковника Захарченко объявили в розыск

Дмитрий Захарченко в Басманном суде

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Следователи объявили в розыск по подозрению в дезертирстве сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — шурина Дмитрия Захарченко. Источники «Новой газеты» сообщали, что он мог уехать из России

Следователи объявили в розыск полковника ФСБ Дмитрия Сенина, который является фигурантом дела Дмитрия Захарченко. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил сотрудник Следственного комитета, передает ТАСС.

«Сенин скрылся от органов предварительного следствия и в настоящий момент объявлен в розыск», — сказал он.

На заседании рассматривалась жалоба на обыск у Ивана Кожевникова — другого фигуранта дела. Следователи считают, что у него могут быть деньги и ценности, которые имеют отношение к делу Захарченко. ​Кожевникова также подозревают в связи с Сениным.

«Новая газета» со ссылкой на источник в ФСБ рассказала о розыске Сенина 15 мая. Против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ) из-за того, что он самовольно покинул службу, поясняли источники.

«В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся», — заявляли собеседники газеты.

Источник предположил, что Сенин, который является Захарченко шурином, мог покинуть Россию по поддельным документам. Его мотивы пока остаются неизвестными, при этом собеседник сказал, что есть связь между побегом сотрудника ФСБ и делом против его родственника.

Захарченко до ареста работал начальником управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД (управление занималось расследованием правонарушений в топливно-энергетическом комплексе). В сентябре 2016 года ему предъявили обвинение по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «воспрепятствование производству предварительного расследования» (ст. 294 УК).

Захарченко подозревают в получении взятки 7 млн руб. В мае его заподозрили в получении от владельца ресторана La Maree Мади Дусса в качестве взятки $800 тыс. и дисконтной карты La Maree. По данным следствия, посредничество при передаче взятки оказывали Сенин и генерал МВД Алексей Лаушкин. Два дела объединено в одно судопроизводство.

При обыске в кабинете Захарченко было найдено $170 тыс. и €5 тыс. В квартире его сестры сотрудники правоохранительных органов нашли более $120 млн. Всего было обнаружено около 8,5 млрд руб.

Помимо Захарченко и его шурина следователи возбудили дело в отношении Виктора Захарченко — отца бывшего полковника МВД. Захарченко-старшего обвиняют в «присвоении или растрате» в особо крупном размере. Он останется под стражей до 30 мая.

Следствие также просит о продлении срока содержания под стражей Дмитрия Захарченко — до 30 августа 2017 года. Ходатайство будет рассмотрено 23 мая. 

Теги
ФСБ, розыск, Александр Захарченко
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