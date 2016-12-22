Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК

Пленарное заседание ВАК Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

На отраслевых сессиях президиума ВАК смогут присутствовать только профильные члены комиссии, следует из письма главного ученого секретаря ВАК от 22 мая. Распределение экспертов по темам Минобрнауки закрепило еще год назад

Министерство образования и науки разослало членам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и членам президиума ВАК письмо, в котором проинформировало их о новом порядке посещения научно-отраслевых сессий президиума ВАК. Теперь ученые смогут посещать только сессии по своей специальности, пишет в документе, копия которого есть у РБК, главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер.

Письмо уточняет применение недавних поправок в приказ о работе президиума ВАК, сообщает Аристер. 3 мая 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, который исключил из правил о работе президиума пункт о праве любого члена ВАК присутствовать на любых заседаниях.

«В заседаниях научно-отраслевых сессий президиума ВАК могут принимать участие члены профильной научно-отраслевой сессии в соответствии с распределением членов президиума ВАК, принимающих участие в заседаниях по научно-отраслевым сессиям, утвержденным министром образования и науки Российской Федерации. Присутствие иных лиц на заседании президиума ВАК не предусмотрено», — подчеркивает Аристер. Источник РБК в ВАК рассказал, что в документе, о котором пишет Аристер, пофамильно указано, к каким научно-отраслевым сессиям относятся те или иные ученые.

По мнению членов ВАК заместителя директора Института проблем передачи информации РАН и сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда, а также главного научного сотрудника математического института им. В.А. Стеклова Виктора Васильева, поправки направлены против конкретных экспертов, которые «надоели» руководству ВАК. В том числе, против Гельфанда и Васильева. Гельфанд рассказал, что весной 2016 года он смог убедить президиум лишить ученой степени доктора экономических наук депутата Мосгордумы Александра Сметанова, на чьей стороне было решение экспертного совета.

В скором времени президиум должен рассмотреть вопрос о лишении степени доктора экономических наук Наиля Мухитова, который занимает пост помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, напомнил Гельфанд. Эксперты «Диссернета» назвали некоторые формулировки в его докторской абсурдными, а также усмотрели многочисленные случаи плагиата.

Против нововведений в апреле 2017 года выступали и другие члены ВАК. В начале апреля ученые отправили в Минобрнауки письмо, в котором обратили внимание ведомства на снижение качества обсуждения в том случае, если сессии ВАК будут строго разделены по направлениям.

Среди авторов обращения — доцент Высшей школы экономики Александр Муравьев, научный руководитель Центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов, замдиректора Института философии РАН Мария Федорова и научный руководитель Государственного архива России Сергей Мироненко, у которого был конфликт с министром культуры Владимиром Мединским. «Присутствие коллег из других научных областей делает уникальной работу президиума ВАК, где возможно активное междисциплинарное взаимодействие. Голос коллег из других отраслей науки особо ценен, когда речь заходит о вопросах научной этики и методологии научного исследования как такового, так как в таких обсуждениях наиболее явственно проявляется объединяющий характер научного мировоззрения», — замечали эксперты.

После принятия поправок в приказ о работе ВАК в пресс-службе Минобрнауки РБК уточняли, что ведомство не ограничивает участие членов ВАК в заседаниях президиума в том случае, если их деятельность или защищенные работы соответствуют специфике обсуждаемых вопросов. В ведомстве также отметили, что приказ не содержит ограничений по приглашению на заседание каких-либо экспертов. Значит ли это, что на сессиях смогут присутствовать непрофильные эксперты и будут ли они иметь право голоса, в министерстве не уточнили.