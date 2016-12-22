Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело

В ответ на обращение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей согласовала возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Мособлсуда Юлии Забелиной - ее подозревают в превышении полномочий и принесении ущерба бюджету в 1 млрд руб.

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласовала возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского областного суда в отставке Юлии Забелиной, которая обвиняется по ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»). Таким образом ВККС одобрила соответствующую просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает издание Legal Reports из зала суда.



По версии следствия, в 2012 году судья Красногорского городского суда Юлия Забелина получила верные сведения о наличии у нескольких человек прав на то, чтобы бесплатно получить в пользование нескольких участков земли в Красногорском районе Подмосковья.

На основании этих данных, судья признала права обратившихся к ней граждан на получение в собственность этих участков. Данные, о которых идет речь оказались неверными. Следствие выяснило, что Забелина организовывала подписание заведомо поддельных судебных решений секретарем.



Таким способом было подделано 16 судебных актов. Подделанные документы признавали право собственности 71 человека на 112 земельных участков в Красногорском районе Подмосковья. Общая сумма участков, отданных в собственность, составила примерно 1 млрд руб. Позднее все эти решения были признаны судом сфальсифицированными, земельные участки были изъяты.



Адвокат Забеленной Анна Паничева заявила о невиновности своей подзащитной. «Есть факты, с которыми никто не спорит. В Красногорском городском суде спустя два года после перехода Юлии Александровны в Московский областной суд обнаружилось отсутствие 16 гражданских дел, по которым она вынесла решение. Сам этот факт вовсе не может указывать на причастность судьи к отсутствию дел», — заявила Паничева во время судебного заседания.

По ее словам, за ведение и организацию документооборота отвечают сотрудники аппарата суда, а контролировать это — обязанность председателя или его заместителя. Судья не несет ответственности за архив, так как занят разрешением дела по существу, подчеркнула Паничева. Она также отметила, что у следствия нет доказательств, которые позволили бы возбудить дело против Забелиной. Версия об умышленной фальсификации дел, по словам адвоката, домыслы и предположения.

Забелина была судьей коллегии по гражданским делам Мособлсуда в 2012-2014 годах, после чего ушла в отставку по собственному желанию. До этого она шесть лет проработала судьей Красногорского городского суда Подмосковья.