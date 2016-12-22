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Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая
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Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая

Верующие во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Прибытие мощей святителя Николая Чудотворца в Россию — знак сближения католической церкви и РПЦ, уверены эксперты. Мероприятию оказали поддержку крупный химический холдинг и фонд главы фармацевтической компании

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве до 12 июля, после чего до 28 июля они будут доступны в Санкт-Петербурге. Чтобы поклониться мощам, паломники выстроились в очередь, которая растянулась на пару километров — от Крымского моста до храма Христа Спасителя.

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Безопасность обеспечивают около 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, им помогают примерно 10 тыс. волонтеров. Для желающих поклониться мощам организовано питание. Власти следят за транспортной доступностью на прилегающих к храму территориях и безопасностью в очереди, рядом с путем следования паломников установлены туалеты и торговые палатки, дежурят медики.

Для организации паломничества были перенесены работы по капитальному ремонту тротуаров, рассказал РБК глава городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Координирует мероприятие круглосуточный штаб, его возглавляет заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Православные спонсоры

Сколько стоило привезти мощи в Россию, неизвестно. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков сказал лишь о том, кто выделил основную часть средств — это компания «ФосАгро» и семья Гурьевых, контролирующая этот химический холдинг. Еще около 3 млн руб. выделило столичное правительство.

«ФосАгро» не в первый раз поддерживает подобные мероприятия. Компания известна тем, что дает деньги на строительство православных храмов и привозит в Россию частицы мощей святых. Также на деньги компании создан сайт патриаршего подворья святителя Николая в Бари. «Основной платформой духовного воспитания тружеников компании является православие, — рассказывал «Коммерсанту» председатель правления холдинга Андрей Гурьев.— В каждом регионе компания видит свою социальную ответственность не только в уплате налогов, но и в поддержке образования, культуры и спорта. Мы уделяем огромное внимание духовному развитию, в частности содействуем восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ».

Непосредственной доставкой ковчега занимались глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) и мэр итальянского города Бари, где хранятся мощи, Антонио Декаро. Иларион является учредителем Благотворительного фонда святителя Григория Богослова. Фонд, по словам собеседника РБК, близкого к РПЦ, также помогал привезти мощи святителя Николая в Россию.

Другой учредитель Фонда Григория Богослова — Вадим Якунин, председатель совета директоров фармацевтической компании «Протек». Якунин отказался ответить РБК, участвовал ли он в организации принесения мощей святителя Николая. В самом фонде, а также в пресс-службе Московского патриархата не отреагировали на запросы РБК.

Пояс Богородицы

Российские бизнесмены нередко спонсируют подобные мероприятия: так, пояс Богородицы привозил Фонд имени Андрея Первозванного Владимира Якунина, а дары волхвов — Фонд святителя Василия Великого Константина Малофеева, который известен тем, что помогал самопровозглашенным республикам на востоке Украины.

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Сложно оценить, сколько может стоить принесение мощей святителя Николая. В Фонде имени Андрея Первозванного РБК рассказали, что в случае с Поясом Богородицы самолеты, на которых пояс прибыл из Греции и затем перемещался по России, предоставили православные предприниматели. «Фонд обеспечивал безопасность ковчега с Поясом Богородицы. Для этого рядом со святыней постоянно находились сотрудники охранного агентства. Специальный ковчег в данном случае не изготавливался, так как Пояс Богородицы уже находился в ковчеге, в котором можно было святыню перевозить», — отметили в пресс-службе организации.

В регионах святыню сопровождала делегация из 8–10 человек, размещением которой занимались принимающие епархии. «Страховка в случае с Поясом Богородицы не оформлялась. Никакого специального оборудования не применялось, — добавили в фонде. — Дополнительные затраты — изготовление небольших иконок, которые раздавались верующим, пришедшим поклониться святыне. Их было изготовлено 3,5 млн штук».

Государство не участвовало в переговорах, всем занимался сам Владимир Якунин, а фонд информировал о ходе процесса российский МИД. Власти помогли только с обеспечением безопасности: «Никакого бюджетного финансирования на принесение святыни не выделялось. В деятельности Фонда имени Андрея Первозванного участвуют многие предприниматели, которые разделяют ценности, цели и задачи фонда и готовы жертвовать свои ресурсы для реализации проектов».

Фото: Александр Земляниченко / AP

Жест доброй воли

О временном пребывании мощей в России патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск договорились на Кубе. Встреча двух предстоятелей состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Впервые мощи для поклонения передала в Россию не другая православная церковь, а римско-католическая. Культ святителя Николая может стать точкой опоры в сближении РПЦ и католической церкви, считает историк религии Алексей Юдин. «Принесение мощей Николая Святителя в Россию — это внешнеполитический контакт между РПЦ и католической церковью. Но то, что для политика лежит в привычном измерении, для христиан значит нечто большее. Это движение к восстановлению общения христиан. И религиозные события такого масштаба, безусловно, — это то, что подготавливает почву для соединения христиан», — уверен Юдин.

Существенную роль в переговорном процессе сыграли монахи-доминиканцы, которые заведуют экуменическим институтом в Бари, отметил историк. «Они же хранители базилики Николая и его мощей. Получается, что папа римский — иезуит, а мощи прислали доминиканцы».

Ватикан стремится создать благоприятную атмосферу для двусторонних отношений, уверен старший научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН Алексей Беглов. По его словам, «речь идет не о сближении церквей по вероучительным аспектам, а о дружеском жесте». Принесение мощей Николая Чудотворца в Россию — это знак доброй воли со стороны папы римского Франциска, считает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

«Николай Чудотворец — самый почитаемый святой в России. В самой Италии его почитают в меньшей степени. Кроме того, в католической церкви поклонение мощам не настолько распространено, как в России», — пояснил Вигилянский. По его словам, именно поэтому последние 20–30 лет многие храмы католической церкви часть мощей раздали православным.

При участии Полины Звездиной, Егора Губернаторова 

Теги
Храм Христа Спасителя, мощи, Николай Чудотворец, папа римский Франциск
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