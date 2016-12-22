Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая

Верующие во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прибытие мощей святителя Николая Чудотворца в Россию — знак сближения католической церкви и РПЦ, уверены эксперты. Мероприятию оказали поддержку крупный химический холдинг и фонд главы фармацевтической компании

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Москве до 12 июля, после чего до 28 июля они будут доступны в Санкт-Петербурге. Чтобы поклониться мощам, паломники выстроились в очередь, которая растянулась на пару километров — от Крымского моста до храма Христа Спасителя.

Безопасность обеспечивают около 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов, им помогают примерно 10 тыс. волонтеров. Для желающих поклониться мощам организовано питание. Власти следят за транспортной доступностью на прилегающих к храму территориях и безопасностью в очереди, рядом с путем следования паломников установлены туалеты и торговые палатки, дежурят медики.

Для организации паломничества были перенесены работы по капитальному ремонту тротуаров, рассказал РБК глава городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Координирует мероприятие круглосуточный штаб, его возглавляет заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Православные спонсоры

Сколько стоило привезти мощи в Россию, неизвестно. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков сказал лишь о том, кто выделил основную часть средств — это компания «ФосАгро» и семья Гурьевых, контролирующая этот химический холдинг. Еще около 3 млн руб. выделило столичное правительство.

«ФосАгро» не в первый раз поддерживает подобные мероприятия. Компания известна тем, что дает деньги на строительство православных храмов и привозит в Россию частицы мощей святых. Также на деньги компании создан сайт патриаршего подворья святителя Николая в Бари. «Основной платформой духовного воспитания тружеников компании является православие, — рассказывал «Коммерсанту» председатель правления холдинга Андрей Гурьев.— В каждом регионе компания видит свою социальную ответственность не только в уплате налогов, но и в поддержке образования, культуры и спорта. Мы уделяем огромное внимание духовному развитию, в частности содействуем восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ».

Непосредственной доставкой ковчега занимались глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) и мэр итальянского города Бари, где хранятся мощи, Антонио Декаро. Иларион является учредителем Благотворительного фонда святителя Григория Богослова. Фонд, по словам собеседника РБК, близкого к РПЦ, также помогал привезти мощи святителя Николая в Россию.

Другой учредитель Фонда Григория Богослова — Вадим Якунин, председатель совета директоров фармацевтической компании «Протек». Якунин отказался ответить РБК, участвовал ли он в организации принесения мощей святителя Николая. В самом фонде, а также в пресс-службе Московского патриархата не отреагировали на запросы РБК.

Пояс Богородицы

Российские бизнесмены нередко спонсируют подобные мероприятия: так, пояс Богородицы привозил Фонд имени Андрея Первозванного Владимира Якунина, а дары волхвов — Фонд святителя Василия Великого Константина Малофеева, который известен тем, что помогал самопровозглашенным республикам на востоке Украины.

Сложно оценить, сколько может стоить принесение мощей святителя Николая. В Фонде имени Андрея Первозванного РБК рассказали, что в случае с Поясом Богородицы самолеты, на которых пояс прибыл из Греции и затем перемещался по России, предоставили православные предприниматели. «Фонд обеспечивал безопасность ковчега с Поясом Богородицы. Для этого рядом со святыней постоянно находились сотрудники охранного агентства. Специальный ковчег в данном случае не изготавливался, так как Пояс Богородицы уже находился в ковчеге, в котором можно было святыню перевозить», — отметили в пресс-службе организации.

В регионах святыню сопровождала делегация из 8–10 человек, размещением которой занимались принимающие епархии. «Страховка в случае с Поясом Богородицы не оформлялась. Никакого специального оборудования не применялось, — добавили в фонде. — Дополнительные затраты — изготовление небольших иконок, которые раздавались верующим, пришедшим поклониться святыне. Их было изготовлено 3,5 млн штук».

Государство не участвовало в переговорах, всем занимался сам Владимир Якунин, а фонд информировал о ходе процесса российский МИД. Власти помогли только с обеспечением безопасности: «Никакого бюджетного финансирования на принесение святыни не выделялось. В деятельности Фонда имени Андрея Первозванного участвуют многие предприниматели, которые разделяют ценности, цели и задачи фонда и готовы жертвовать свои ресурсы для реализации проектов».

Фото: Александр Земляниченко / AP

Жест доброй воли

О временном пребывании мощей в России патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск договорились на Кубе. Встреча двух предстоятелей состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Впервые мощи для поклонения передала в Россию не другая православная церковь, а римско-католическая. Культ святителя Николая может стать точкой опоры в сближении РПЦ и католической церкви, считает историк религии Алексей Юдин. «Принесение мощей Николая Святителя в Россию — это внешнеполитический контакт между РПЦ и католической церковью. Но то, что для политика лежит в привычном измерении, для христиан значит нечто большее. Это движение к восстановлению общения христиан. И религиозные события такого масштаба, безусловно, — это то, что подготавливает почву для соединения христиан», — уверен Юдин.

Существенную роль в переговорном процессе сыграли монахи-доминиканцы, которые заведуют экуменическим институтом в Бари, отметил историк. «Они же хранители базилики Николая и его мощей. Получается, что папа римский — иезуит, а мощи прислали доминиканцы».

Ватикан стремится создать благоприятную атмосферу для двусторонних отношений, уверен старший научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН Алексей Беглов. По его словам, «речь идет не о сближении церквей по вероучительным аспектам, а о дружеском жесте». Принесение мощей Николая Чудотворца в Россию — это знак доброй воли со стороны папы римского Франциска, считает настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

«Николай Чудотворец — самый почитаемый святой в России. В самой Италии его почитают в меньшей степени. Кроме того, в католической церкви поклонение мощам не настолько распространено, как в России», — пояснил Вигилянский. По его словам, именно поэтому последние 20–30 лет многие храмы католической церкви часть мощей раздали православным.

При участии Полины Звездиной, Егора Губернаторова