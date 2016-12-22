Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете 15:53 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона 16:17 «Боевое братство» сообщило о гибели двух российских военных в Сирии 12:44 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия 16:01 Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз 14:05 Кудрин разоблачил пять опасных для экономики мифов 13:03 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело 16:38 СМИ узнали об убийстве бойца Росгвардии преследователями геев в Чечне 11:15 «Аэрофлот» потребовал от производителя SuperJet полмиллиарда рублей 11:49 Житель города Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму для России 13:16 В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца. Фоторепортаж 13:26 Третьяк рассказал о будущем Знарка в сборной России по хоккею 08:40
Лента новостей 16:43 МСК
В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца Политика, 16:37 РФС рассмотрит оскорбления Валерия Карпина болельщиками «Зенита» Спорт, 16:29 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Политика, 16:28 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь Общество, 16:18 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона Политика, 16:17 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам Общество, 16:08 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия Политика, 16:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  16:00   USD НАЛ. Покупка 56,76 Продажа 56,86 EUR НАЛ. 63,60 63,85 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» Политика, 15:57 Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин Спорт, 15:57 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете Общество, 15:53 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов Политика, 15:47 В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне Общество, 15:44 Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи» Общество, 15:34 Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт Политика, 15:29 Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб. Общество, 15:26 Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран Технологии и медиа, 15:21 СМИ сообщили о переносе запуска спутников с МКС из-за поломки компьютера Технологии и медиа, 15:19 МИД назвал удар США в Сирии нарушением международного права Политика, 15:17 Окно в астрал: как эзотерические практики могут помочь бизнесу Свое дело, 15:12 Прокуратура Кельна попросила помощи у России в расследовании по делу Ford Бизнес, 15:02 В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального Политика, 14:38 Совет директоров «Квадры» рекомендовал не платить дивиденды за 2016 год Бизнес, 14:37 ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам Финансы, 14:37 Курс евро на завтра  14:26 EUR ЦБ 63.1713 -0.4766 Курс доллара на завтра  14:26 USD ЦБ 56.4988 -0.6614 В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб. Политика, 14:24 Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии санкций в торговле Политика, 14:08
В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете
Материалы по теме Путин подписал закон об уголовном наказании для дебоширов на транспорте Госдума приняла закон об уголовном наказании для дебоширов на самолетах Лайнер «Аэрофлота» сел в эскимосском городке из-за дебошира на борту Авиадебоширов предложили сделать невыездными
15:53
Надежда Карнаухова
В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете
Фото: Александр Некрасов / ТАСС
В Москве впервые возбудили уголовное дело против авиадебошира. Фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета

В России впервые возбудили уголовное дело против дебоширства в самолете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел.

По ее словам, дело было возбуждено против 50-летнего гражданина Израиля по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), который летел на самолете рейсом Тель-Авив — Москва. «Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте», — заявила Волк.

Представитель МВД рассказала, что инцидент произошел 19 мая. В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от командира самолета. Он рассказал, что гражданин Израиля в состоянии алкогольного опьянения нецензурно ругался, пил спиртные напитки и пытался открыть дверь самолета, что угрожает безопасности полета.

Когда самолет приземлился в аэропорту, сотрудники МВД задержали нарушителя, а 21 мая Химкинский городской суд постановил арестовать гражданина Израиля, добавила Волк.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. В статью 213 УК России (хулиганство) был внесет отдельный пункт, который вводит наказание за хулиганство «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования». За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение или лишение свободы до двух лет.

Кроме того, тем же законом в Уголовном кодексе была вынесена статья «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она определяет ответственность за действия, которые представляют угрозу безопасности для транспортных средств.

В начале мая начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал, что в 2016 году с самолетов были сняты 593 пассажира, десять из которых были привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что 40% авиадебоширов пришло​сь на московский авиационный узел. 

Теги
авиапроисшествие, хулиганство, авиадебошир
Другие материалы РБК
Власти придумали наказание за отказ от медосвидетельствования
Светофоры получат специальную подсветку в Москве
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку