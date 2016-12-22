Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета

Аэропорт Стамбула имени Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия пострадали четыре человека

Фото: Osman Orsal / Reuters

На взлетно-посадочной полосе Ататюрка потерпел крушение частный самолет, из-за чего весь аэропорт был закрыт. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. Речь идет о самолете Citation VII (TC-KON), который вмещает восемь пассажиров.

По данным HaberTurk, инцидент произошел во время посадки. При аварии на самолете началось возгорание. В результате происшествия, как уточняет издание со ссылкой на заявление представителей аэропорта, пострадали четыре человека. Степень тяжести их ранений не уточняется.

Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 21 сентября. Потерпевший крушение самолет вылетел из Ататюрка. Он направлялся в кипрский аэропорт Эрджан.

В настоящее время на месте происшествия работает пожарная бригада, а также сотрудники аварийных служб.

Как пояснил Hurriyet генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши, аэропорт продолжит свою работу после того, как на взлетной полосе ликвидируют последствия аварии. Пассажирам он посоветовал следить за изменениями в своих рейсах на сайтах авиаперевозчиков.​

Материал дополняется.