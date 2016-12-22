Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,20 57,84 EUR Нал. 69,54 68,95 USD Бирж. 57,85 -0,27 EUR Бирж. 69,05 -0,06 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 +0,01 BTC/USD Бирж. 3639,13 -223,87 ММВБ 2060,24 +0,13% РТС 1120,13 -0,20% Brent 56,48 +0,53% DJIA 22370,17 -0,19% Nasdaq 6431,11 -0,39% FTSE 7263,90 -0,11%
Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета
Лента новостей
Умерла совладелица L’Oreal Лилиан Беттанкур 22:02, Фотогалерея  Гуриев связал санации банков с недочетами банковского надзора в России 21:58, Финансы Франция допустила пропуск Олимпиады-2018 из-за угрозы безопасности 21:53, Спорт Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета 21:49, Общество В «Телеграфе» признали существование иска к экс-менеджеру «ВКонтакте» 21:37, Общество Почему правительство Испании объявило местным властям Каталонии войну 21:34, Политика Военные России и США показали друг другу карты с позициями войск в Сирии 21:21, Политика СКР возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону 21:14, Общество «Локомотив» потерял шансы защитить титул обладателя Кубка России 21:13, Спорт Прожиточный минимум в России превысил 10 тыс. руб. 21:08, Экономика Индекс потребительского оптимизма в ЕС достиг максимума с 2001 года 20:55, Экономика ОАЭ начали расследование инцидента с Airbus A380 в Домодедово 20:45, Общество Совет Европы призвал Россию допустить Навального на выборы 20:32, Политика Лепс и сын Агаларова откроют на Петровке ресторан «Рюмка водки» 20:29, Общество Суд арестовал обвиняемых в поджогах из-за «Матильды» 20:29, Общество Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи 20:23, Политика СКА побил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии на старте сезона 20:13, Спорт Учитель оценил выдвижение фильма Звягинцева на «Оскар» 19:55, Общество Предправления Бинбанка заявил о стабилизации ситуации с клиентами 19:51, Финансы В Москве эвакуировали ТЦ «Калужский» 19:47, Общество Участники встречи крупного бизнеса с Путиным назвали ее главный мотив 19:33, Бизнес Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур 19:32, Общество Порошенко рассказал о своей встрече с Трампом 19:25, Политика Россия определилась с кандидатом на премию «Оскар» 19:10, Общество На Украине суд отказал «Нафтогазу» в банкротстве завода «Росатома» 19:05, Политика Победивший Сергея Ковалева в чемпионском бою боксер завершил карьеру 19:02, Спорт «Победа» экстренно посадила самолет из-за курящего пассажира 18:51, Общество Золото подешевело до месячного минимума из-за решения ФРС США 18:47, Деньги
Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета
Общество, 21:49
0
Аэропорт Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета
Аэропорт Стамбула имени Ататюрка закрыли из-за крушения частного самолета на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия пострадали четыре человека
Фото: Osman Orsal / Reuters

На взлетно-посадочной полосе Ататюрка потерпел крушение частный самолет, из-за чего весь аэропорт был закрыт. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. Речь идет о самолете Citation VII (TC-KON), который вмещает восемь пассажиров.

По данным HaberTurk, инцидент произошел во время посадки. При аварии на самолете началось возгорание. В результате происшествия, как уточняет издание со ссылкой на заявление представителей аэропорта, пострадали четыре человека. Степень тяжести их ранений не уточняется.

Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 21 сентября. Потерпевший крушение самолет вылетел из Ататюрка. Он направлялся в кипрский аэропорт Эрджан.

В настоящее время на месте происшествия работает пожарная бригада, а также сотрудники аварийных служб.

Как пояснил Hurriyet генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши, аэропорт продолжит свою работу после того, как на взлетной полосе ликвидируют последствия аварии. Пассажирам он посоветовал следить за изменениями в своих рейсах на сайтах авиаперевозчиков.​

Материал дополняется.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Стамбул , Аэропорт
Главное
Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур Общество
Материалы по теме
Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Тель-Авиве Общество
СМИ узнали об экстренной посадке в Перми самолета китайской авиакомпании Общество
В аэропорту Парижа эвакуировали пассажиров самолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку