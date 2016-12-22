Яровая предложила запретить волокиту при оказании госуслуг

Внесенный в Госдуму законопроект депутата запрещает сотрудникам МФЦ раз за разом отклонять представленные клиентами заявления — суть претензий на погрешности заполнения и некомплект документов должна быть указана в первом отказе

Ирина Яровая (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в парламент проект закона, устанавливающего дополнительные гарантии получателям государственных и муниципальных услуг.

Суть нововведения состоит в запрете принимающим документы сотрудникам многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) раз за разом «отфутболивать» посетителей, ссылаясь поочередно на отдельные недочеты в бумагах. Все имеющиеся погрешности и нехватки нужных документов должны быть четко указаны уже при первом отказе.

«Органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной или муниципальной услуги», — говорится в пояснительной записке.

В ней также подчеркивается, что принятие закона позволит «снять излишние административные барьеры» и исключить «прямое антикоррупционное влияние» при получении государственных или муниципальных услуг.

По словам самой Яровой, новый закон должен уберечь россиян от пустой траты времени, сил и нервов, а также дать им возможность планировать сроки получения услуги и быть уверенными, что они не изменятся.

Повторный возврат исправленных после первого отказа документов, согласно законопроекту, разрешается только в случаях изменения требований законодательства либо выявления ошибки или намеренных преступных действий чиновника при первом отказе в приеме документов. Виновный госслужащий в этом случае должен быть привлечен к ответственности.

Законопроект Яровой также сокращает сроки рассмотрения жалоб россиян на действия органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

«При удовлетворении жалобы заявитель будет проинформирован о действиях госоргана, направленных на то, чтобы исправить ситуацию, а также получит извинения за доставленные неудобства и информацию о необходимых действиях для получения услуги», — пояснила Яровая (цитата по «РИА Новости»).