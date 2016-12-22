По уголовному делу о стычке у ТЦ «Москва» задержали почти 100 человек

Столичное управление МВД сообщило о возбуждении уголовных дел за хулиганство и нанесение побоев

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Массовая драка с участием мигрантов и охранников торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре в Москве была пресечена задержанием более 90 человек, сообщает пресс-служба столичного управления внутренних дел.

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В полиции пояснили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса («Хулиганство») и в настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто именно из участников происшедшего причастен к совершению преступления.

В ГУВД также опровергли слухи о гибели одного из участников драки.

«Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции», — отмечается в сообщении ГУВД.

По данным «Интерфакса», пострадавший в драке у ТЦ «Москва» гражданин Таджикистана Навруз Каримов находится в тяжелом состоянии в городской клинической больнице № 68.

«Он жив, он находится в отделении нейрохирургии, пока состояние здоровья оценивается как тяжелое», — пояснил источник агентства в медучреждении.

В столичном управлении МВД сообщили, что по факту нанесения Каримову телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса («Побои»).

По словам президента Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромата Шарипова, конфликт спровоцировало избиение охранниками торгового центра одного из работавших в нем граждан Таджикистана. По словам Шарипова, всего у торгового центра было задержано около 250 человек.

О том, что полиция пресекла массовую драку у ТЦ на Тихорецком бульваре, д. 1, на юго-востоке столицы, стало известно вечером 20 сентября. Ранее сообщалось, что в драке планировали участие до 150 человек.