Минприроды назвало самые грязные города России

Минприроды составило рейтинг самых экологически грязных городов России. В некоторых городах из черного списка предельный уровень загрязнения воздуха превышался в 30 раз

Благовещенск (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Минприроды констатирует в России рост выбросов в атмосферу, загрязненным воздухов дышат 16,4 млн человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе министерства «Об охране окружающей среды», на которое обратила внимание газета «Коммерсантъ». Проект доклада опубликован на сайте Минприроды.

В частности, исследование показало, что общий объем выбросов в атмосферу в 2016 году составил 31,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Среди регионов наиболее загрязненными в докладе названы Бурятия, Хабаровский край и Таймырский автономный округ. В этих регионах «под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха» находятся более 75% городского населения.

Что касается городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, то по итогам 2016 года ими стали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. В Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз.

Московский регион вновь стал лидером по показателю экологического ущерба от автотранспорта. В Москве и Подмосковье «выбросы составляют почти половину всех автотранспортных выбросов ЦФО и порядка одной восьмой части от общероссийской величины».

Самыми «чистыми» с точки зрения воздуха стали Ингушетия, Севастополь, Кабардино-Балкария. Однако, как отмечается в докладе, даже в этих регионах отмечен рост количества загрязнений.