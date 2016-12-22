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Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек
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Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек
Общество, 21 авг, 20:50
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Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек
При крупном пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону пострадали 45 человек. Возгорание удалось локализовать, но когда огонь, охвативший 30 домов, потушат, неизвестно. Власти не исключают версию с поджогом
Фото: Максим Романов / ТАСС

При пожаре в частном секторе в Ростове-на-Дону пострадали 45 человек. Семеро из них были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести, остальные получили медицинскую помощью амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

В понедельник, 21 августа, в частном секторе Ростова-на-Дону произошел пожар. Возгорание быстро разрослось, и к середине дня огнем были охвачены порядка 30 домов. В городе был введен режим чрезвычайно ситуации. В районе пожара пострадали около 100 зданий, в том числе хозяйственные строения, сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков, передает «РИА Новости».

К 19:00 мск пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м. В течение дня за помощью «по различным вопросам» обратились около 420 человек, отмечал губернатора Ростовской области Василий Голубев. Всего из зоны пожара были эвакуированы 650 человек.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
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Неизвестно, что стало причиной возгорания. Губернатор сообщил, что версию поджога отработают «самым серьезным образом». Голубев рассказал, что жители говорили, «что это преднамеренное действие некоторых риелторов», но «пока об этом говорить преждевременно».

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал что предварительной версией пожара считается возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

В тушении пожара участвовали более 2 тыс. человек при 212 единицах техники. К работе привлекались вертолеты МЧС и самолет-амфибия Бе-200. Ночью в зоне пожара организуют охрану, чтобы избежать мародерства. Для того чтобы не прерывать тушения, у места ЧП поставят световые башни.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Ростов-на-Дону , Пожар
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