Жильцы сгоревших в Ростове-на-Дону домов пожаловались на черных риелторов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заверил, что причины возгорания будут установлены в рамках уголовного дела. По предварительной версии, пожар начался в одном из брошенных домов

Фото: Максим Романов / ТАСС

Жильцы домов, пострадавших во время вспыхнувшего в понедельник в Ростове-на-Дону пожара, пожаловались губернатору региона Василию Голубеву на то, что ранее в этом районе работали черные риелторы.

Губернатор в ответ сказал, что причины возгорания должно установить следствие в рамках уголовного дела. «Предварительно установлено, что возгорание началось в брошенных домах, не пригодных для проживания», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ростовской области.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в качестве предварительной версии причины возникновения пожара рассматривается возгорание одного из электроприборов. «Из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов», — сказал собеседник агентства, отметив, что «версия поджога маловероятна».

«Это уже второй крупный пожар в этом районе. Центр города, частный сектор. Несколько лет назад крупный бизнес там начал выкупать участки под застройку, часть людей съехала, других не устроила цена, потом кризис случился. Сейчас к ним опять стали заходить перекупщики, открыто угрожали сжечь [дома]. На позапрошлой неделе сгорело пять домов», — рассказала ранее РБК главный редактор «Деловой квартал — Ростов-на-Дону» Елена Романова.

Сообщения о пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону начали поступать спасателям в понедельник после полудня. Сначала речь шла лишь об одном доме, потом о нескольких, но пожар быстро разрастался и в итоге охватил около 30 домов. Общая площадь горения, по данным МЧС, составила около 10 тыс. кв. м. Для борьбы с пожаром пришлось привлекать десятки пожарных машин, несколько вертолетов (в том числе военных и Росгвардии) и даже подошедший по Дону катер.

«Это пожар невиданной силы, такого в Ростове не помнят старожилы», — заявил Голубев.

Тем временем прокурор Ростовской области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.