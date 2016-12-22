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Минобрнауки вложит в продвижение вузов на глобальном рынке 43,5 млрд руб.
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Минобрнауки вложит в продвижение вузов на глобальном рынке 43,5 млрд руб.
Общество, 21 авг, 21:01
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Минобрнауки вложит в продвижение вузов на глобальном рынке 43,5 млрд руб.
Финансирование продвижения российских вузов на международном рынке в 2018–2020 годах вырастет с 34,8 млрд до 43,5 млрд руб., следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минобрнауки
Фото: Олег Яковлев / РБК

Отстояли бюджет

Министерство образования и науки подготовило постановление правительства, которое увеличивает финансирование проекта по продвижению российских вузов за рубежом «5-100» в 2018–2020 годах на 8,7 млрд руб. Ведомство предлагает ежегодно выделять на него по 14,5 млрд руб. (то есть 43,5 млрд руб. за три года). В пояснительной записке указано, что это предложение согласовано на совещании у вице-премьера Ольги Голодец (протокол от 7 июля) и направлено в Министерство финансов и Минэкономразвития.

Проект «5-100» запущен в 2013 году и направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов в мире. В программе участвует 21 университет. Одна из целей проекта — вхождение пяти отечественных университетов в первые сотни ведущих мировых рейтингов вузов — британские Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education (THE), китайский The Academic Ranking of World Universities (ARWU). Пока в первые сотни QS и ARWU попал только Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (не входит в проект «5-100»), а в THE нет ни одного отечественного университета.

Пресс-служба проекта «5-100» отказалась от комментариев, направив РБК в Минобрнауки.

Согласно последним планам в программу предполагалось вложить 10,3 млрд руб. в 2018 году, 10 млрд руб. в 2019-м и 14,5 млрд руб. в 2020 году, то есть ее объем увеличивается на 25%.

В 2013 году, когда программа создавалась, ее объем на 2018–2020 годы закладывался в размере 43,5 млрд руб. На Сочинском инвестиционном форуме в конце февраля 2017 года Ольга Голодец заявляла, что вузы недофинансированы. Министр образования Ольга Васильева тогда же в интервью РБК уточняла, что бюджет на проект «5-100» сокращен только на 6%, но она сделает «все возможное», чтобы возвратить его прежний объем.

Сохранить ученых

Увеличение расходов на программу «5-100» вызвано необходимостью поддержать научные проекты вузов и сохранить «лидирующих мировых ученых» в коллективах российских университетов, пояснили РБК в пресс-службе Минобрнауки. Другие цели, которая она преследует, — создание среды, способствующей развитию студентов, например центров группового проектного обучения, а также развитие программного и аппаратного обеспечения вузов.

Средства программы пойдут также на улучшение репутации отечественных вузов на международном рынке, на их взаимодействие с международными ассоциациями и сетями университетов, участие в конференциях, форумах, выставках и на продвижение в ведущих зарубежных СМИ, а также привлечение в российские университеты иностранных студентов.

О том, что российское образование должно стать статьей экспорта, 30 мая 2017 года заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Для выполнения этой цели ведомство готово обеспечить вузам участие в международных ​образовательных мероприятиях, помочь с организацией и проведением летних школ, кампус-туров, олимпиад и т.д. Финансирование этих программ приведет к пополнению бюджета России, указали в Минобрнауки. В ведомстве подчеркнули, что развитие экспертного потенциала отечественного образования позволит каждый год дополнительно привлекать в казну до 301,2 млрд руб. в год.

Финансирование программы «5-100» увеличивает разрыв между бюджетами отечественных университетов, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ). Он добавил, что в программе не хватает медицинских и аграрных вузов. А общий бюджет «5-100» все равно слишком мал, чтобы позволить российским вузам соперничать с университетами — мировыми лидерами, заключил депутат.

Помимо увеличения бюджета проекта «5-100» редакция постановления, подготовленная Минобрнауки, предлагает и другие корректировки в законодательство. Изменится подход к распределению субсидий между вузами-победителями, которые претендуют на государственную поддержку. Ее размер теперь будет зависеть от представленных «дорожных карт». В зависимости от уровня «дорожной карты» института он получает коэффициент, который используется в формуле для расчета финансирования. Каждый год, для того чтобы продолжать получать дополнительное финансирование, университеты должны будут отчитываться о выполнении своей «дорожной карты».​

Автор: Полина Звездина.
Теги: правительство , бюджет , Минобрнауки РФ , «5-100»
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