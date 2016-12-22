В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

В результате наезда автомобиля на автобусные остановки погиб один человек, по данным издания La Provence. Полиция сообщила о проведении операции в городе

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Автомобиль въехал в две автобусные остановки во французском городе Марсель. Полиция задержала подозреваемого в районе старого порта города, сообщает издание La Provence.

По неподтвержденным данным издания, погиб один человек. Это женщина 42 лет, сообщили порталу источники. Еще одна женщина, в возрасте 29 лет, пострадала.

Проводится полицейская операция.

Позднее La Provence опубликовала видео с места происшествия. На записи — вид одной из остановок после происшествия.​ Издание со ссылкой на источник в полиции уточнило, что подозреваемый ранее привлекался за преступления в департаменте Изер. Поскольку у него есть история психических заболеваний, в список террористов он включен не будет, добавил собеседник.

Полиция в своем Twitter попросила граждан избегать района старого порта.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, этот автомобиль был угнан ранее в понедельник. Полиция допрашивает подозреваемого, ему 35 лет. Он, по данным канала, известен правоохранительным органам. Источник, близкий к следствию, сообщил, что он может страдать психическим расстройством.

По данным Reuters, машина сначала врезалась в остановку в 13-м районе города (на севере Марселя), это произошло около 8:15 по местному времени (09:15 мск). Вторая остановка расположена в 11-м районе в нескольких километрах южнее.

17 августа грузовик врезался в толпу в испанской Барселоне, погибли 14 человек, пострадали более 130. Полиция Франции разыскивает водителя белого фургона, который мог быть использован при этой атаке: белый Renault Kangoo мог пересечь французско-испанскую границу.