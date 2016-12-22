СМИ узнали о взыскании с Hyundai 18,2 млн руб. несуществующим судьей

«Хёндэ Мотор СНГ» получила требование дагестанского третейского суда выплатить покупателю 18,2 млн руб. Однако выяснилось, что подписавший его арбитр никогда не работал в этом суде, а процесс не зарегистрирован в базе

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российский дистрибьютор автомобилей Hyundai ООО «Хёндэ Мотор СНГ» 4 августа получило повестку из Кизилюртовского районного суда Дагестана, в которой говорилось о выдаче исполнительного листа по взысканию 18,21 млн руб. компенсации и 417 тыс. руб. третейского сбора по спору с покупателем, пишет газета «Коммерсантъ». Решение о взыскании якобы вынесла дагестанская коллегия Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) 25 июля.

Однако в дагестанской коллегии ФАТС изданию заявили, что такой спор не рассматривался, а вынесший решение арбитр никогда не работал в этом третейском суде (ТС). Руководитель юридического отдела «Хёндэ Мотор СНГ» Наталья Моисеева заявила, что компания никогда не вступала в отношения с Абдурахманом Магомедовым, который был указан как истец, не имеет задолженности перед ним, не являлась участником разбирательств в ТС, не заключала арбитражных соглашений и не получала уведомлений о рассмотрении дела в ФАТС.

Моисеева считает, что либо решение третейского суда сфальсифицировано, либо вынесший его арбитр превысил полномочия.

Эта история началась в апреле 2016 года, когда Надим Апаев приобрел автомобиль Hyundai Equus стоимостью 1,3 млн руб​. Из-за выявленных дефектов он вернул машину, но так как эта модель была снята с производства, заменить ее другой было невозможно и покупателю вернули деньги. Тот остался недоволен исходом дела и подал в суд, утверждая, что за период между покупкой и возвратом средств автомобиль подорожал на 2,4 млн руб., и потребовал выплатить ему не только эту разницу, но и 2,3 млн руб. пеней.

Советский районный суд Махачкалы посчитал недоказанным заявление Апаева об удорожании машины и иск отклонил, а Верховный суд Дагестана оставил это решение без изменений.

17 апреля 2017 года Апаев уступил права требования к дистрибьютору Абдурахману Магомедову, от имени которого процесс начался уже в третейском суде. Из документов несуществовавшего процесса, подписанных несуществующим судьей, следовало, что истец и дистрибьютор согласились с рассмотрением дела в третейском суде, причем арбитр должен был рассмотреть его единолично. В решении судьи было указано, что компания была надлежащим образом уведомлена о процессе, но ее представители не явились и возражений не представили.

Опрошенные газетой участники автомобильного рынка России не смогли подтвердить, что сталкивались с похожими проблемами. Однако юристы рассказали, что поддельные решения третейских судов хоть и не часто, но встречаются.