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Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации
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Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации
Общество, 20:44
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Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации
Молдавского бизнесмена и политика Илана Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации. Приговор намерены обжаловать как сторона обвинения, так и сторона защиты

Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест.

Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд банков долларов из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca Sociala и Unibank, где он числился акционером. Сделки по выдаче сомнительных кредитов банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года.

В Молдавии по делу о хищении $1 млрд задержан муж певицы Жасмин
Финансы

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.

Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на 9 лет тюрьмы. ​

Приговор Шора намерены обжаловать как сторона обвинения, так и сторона защиты. Прокурор Андрей Бэиешу считает, что приговор оказался слишком мягким — сторона обвинения требовала приговорить Шора к 19 годам тюрьмы.

Адвокаты Шора намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком суровым. Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров. «На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 миллиарда леев (около $142 млн— РБК.)», — заявил адвокат Шора Денис Уланов. По его словам, Шор не признал себя виновным и намерен обжаловать этот приговор (цитаты по «РИА Новости»). Мотивировочная часть приговора будет оглашена 17 июля.

Автор: Наталья Демченко
Теги: суд , Молдавия , Илан Шор , Жасмин , финансовые махинации
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