Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации

Молдавского бизнесмена и политика Илана Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации. Приговор намерены обжаловать как сторона обвинения, так и сторона защиты

Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.

Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест.

Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд банков долларов из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca Sociala и Unibank, где он числился акционером. Сделки по выдаче сомнительных кредитов банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.

Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на 9 лет тюрьмы. ​

Приговор Шора намерены обжаловать как сторона обвинения, так и сторона защиты. Прокурор Андрей Бэиешу считает, что приговор оказался слишком мягким — сторона обвинения требовала приговорить Шора к 19 годам тюрьмы.

Адвокаты Шора намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком суровым. Защита намерена напомнить суду, что Шор сотрудничал со следствием — помог раскрыть саму схему по выводу денег и назвал конкретных бенефициаров. «На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 миллиарда леев (около $142 млн— РБК.)», — заявил адвокат Шора Денис Уланов. По его словам, Шор не признал себя виновным и намерен обжаловать этот приговор (цитаты по «РИА Новости»). Мотивировочная часть приговора будет оглашена 17 июля.