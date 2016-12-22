Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу?

Чемпион России по футболу — столичный «Спартак» попал под санкции США, заявил РБК владелец футбольного клуба Леонид Федун. Но проблем с финансированием команды или ее участием в международных соревнованиях быть не должно

Леонид Федун (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

«Смешная ситуация»

«Ситуация получилась достаточно смешная, потому что получилось, что именно «Спартак» попадает под санкции», — заявил Леонид Федун РБК в ответ на просьбу прокомментировать последствия для футбольного клуба от включения в американский санкционный список его компании «ИФД КапиталЪ».

Накануне администрация президента США Дональда Трампа расширила санкции против России, включив в санкционный список 38 лиц и компаний из России и Украины. Крупнейшей компанией, попавшей под санкции, стал финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», основными бенефициарами которого являются совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун. Последний также является председателем совета директоров футбольного клуба «Спартак» — действующего чемпиона России. «ИФД КапиталЪ» — крупнейший наряду с ЛУКОЙЛом спонсор футбольного клуба.

Введенные против «ИФД КапиталЪ» санкции означают, что компания, которая управляет инвестициями акционеров ЛУКОЙЛа, фактически изолирована от финансовой системы США, ее активы в американской юрисдикции могут быть заморожены, американским гражданам и компаниям запрещено иметь с ней дело. «ИФД КапиталЪ» была акционером американской нефтеразведочной компании PanAtlantic Exploration, рассказывала Forbes председатель правления холдинга Ольга Плаксина, а после санкций такая ситуация становится невозможна.

По общему правилу Минфина США любое юрлицо, 50% которого принадлежат «ИФД КапиталЪ», подпадает под те же санкции, что и материнская компания, автоматически. Не ясно, имел ли в виду Федун, что «Спартак» подпал под санкции как раз по этому правилу (в таком случае «ИФД Капиталъ» должен владеть долей в футбольном клубе); пресс-служба холдинга этот вопрос не прокомментировала.

«ИФД КапиталЪ» попал в список из-за своего актива в Крыму — компании принадлежит гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште. В 2015 году отель подписал с ФК «Спартак» спонсорское соглашение. Его детали не раскрывались. На сайте отеля указывается, что в холле гостиницы открыт фан-шоп «Спартака», где можно приобрести его атрибутику.

Всё дело в том, кто владеет «Спартаком»

СМИ называют Федуна «основным владельцем «Спартака». Сам Федун в интервью Bloomberg оценивал свои ежегодные траты на клуб в $60 млн, отметив, что с момента покупки «Спартака» в 2004 году потратил «на футбол» более $1 млрд. Тем не менее юридическая структура собственности ФК «Спартак» остается непрозрачной. По данным СПАРК, владельцем 70% АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» является компания Moran Trading Resources Limited (B.V.I.), имеющая с 2015 года статус недействующей (по данным базы «панамских архивов», она ликвидирована в 2009 году). Бенефициары Moran Trading не раскрывались. Остальные 30% — у ЗАО «Торгсити Девелопмент», принадлежащей другой офшорной структуре и находящейся в стадии ликвидации. Такая же структура собственности зафиксирована и в выписке из ЕГРЮЛ от 21 июня 2016 года.

От того, кто является основным собственником «Спартака» — лично Леонид Федун либо подпавший под санкции «ИФД КапиталЪ», зависит, коснутся ли американские санкции непосредственно футбольного клуба, рассказали РБК опрошенные эксперты.

«Не зная структуру владения ФК «Спартак», сложно говорить о последствиях включения «ИФД КапиталЪ» в санкционный список, — считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. — Деятельность футбольных клубов на международном уровне регламентируется нормативными актами ФИФА и УЕФА. Скорее всего, господин Федун имел в виду финансовые последствия для футбольного клуба, а не прямые санкционные сложности. Если это так, то проблема решается изменением структуры финансирования и (или) владения футбольным клубом».

Хотя сам Федун не в санкционном списке и не ясно, владеет ли он акциями клуба напрямую, через «ИФД КапиталЪ» или через иные структуры, у «Спартака» могут быть проблемы, считает партнер юридической фирмы TertychnyAgabalyan Иван Тертычный. Если представить, что «Спартак» проводит какую-либо сделку (например, покупает или продает зарубежного игрока) с участием западных банков или других структур, такой контрагент может потребовать раскрыть ему точную структуру собственности клуба, чтобы удостовериться в том, что «Спартак» не подпадает под американские санкции. Это может создать риски для подобных транзакций, говорит Тертычный.

Спортивные риски

В пресс-службе Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) отказались комментировать ситуацию с возможными санкциями по отношению к ФК «Спартак», переадресовав вопросы непосредственно в футбольный клуб. В пресс-службе «Спартака» также отказались от комментариев. Осенью «Спартаку» предстоит старт в Лиге чемпионов — крупнейшем клубном соревновании под эгидой УЕФА. Европейские футбольные клубы ранее уже подпадали под экономические санкции: минское «Динамо» находилось в санкционном списке Евросоюза в 2012–2016 годах. Но в истории УЕФА отсутствуют прецеденты введения чисто спортивных санкций против конкретных клубов из-за попадания компаний-собственников в государственные санкционные списки. Ранее клубы отстранялись от участия в европейских кубках в качестве наказания за поведение болельщиков (английские клубы в 1985–1990 годах) либо из-за несоблюдения правил финансового fair-play.

По мнению юриста BGP Litigation Дениса Дурашкина, санкции в отношении «ИФД КапиталЪ», участвовавшего в финансировании строительства стадиона «Открытие Арена», на котором выступает «Спартак», могут отразиться на схеме привлечения средств для управления стадионом. А вот сам факт спонсорства «Спартака» со стороны компании, подпавшей под санкции, не несет рисков для футбольного клуба. «Спонсорство не предполагает вхождения в структуру футбольного клуба, и футбольный клуб не рассматривается как часть компании, между ними нет прямой связи», — рассказал РБК профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. По его словам, проблемы могли бы возникнуть только в случае финансирования подпавшей под санкции компанией иностранного клуба. Подобные примеры существуют. Так, финский хоккейный клуб «Йокерит» (выступает в КХЛ), 49% которого принадлежит структурам внесенных в западные санкционные списки бизнесменов Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, в октябре 2016 года сообщил о задержках с выплатами зарплат игрокам. Клуб напрямую связывал это с режимом санкций против своих совладельцев.

Юрист в области международного права Марина Силкина в свою очередь отметила, что потенциально «Спартак» может столкнуться с проблемами при привлечении зарубежных спонсоров. Сейчас среди спонсоров «Спартака» — три иностранные компании — Nissan, Gorenje и TechoGym, а также технический спонсор Nike, американская компания.

Надежда на ошибку

Сам Леонид Федун утверждает, что внесение «ИФД КапиталЪ» в санкционные списки не скажется на финансировании футбольного клуба. По его словам, включение его компании в санкционный список является недоразумением, которое можно устранить. «Налицо очевидная ошибка органов, которые определяют систему санкций, — заявил он РБК. — В решении [о включении в санкционный список] написано, что произошло изменение собственника [отеля] в результате того, что оператор отеля ушел. Но вы не понимаете, что оператор отеля никогда не является собственником, он является менеджером. Это методологическая ошибка, которую, я думаю, мы очень быстро исправим».

Но оспорить законность включения в санкционный список крайне проблематично, отметил в беседе с РБК адвокат Олег Сухов. «Оспорить санкции, наложенные США, очень сложно, так как необходимо доказать, что решение было принято на основании недостоверных данных или что основание для них отпало, — говорит юрист. — Удается это в единичных случаях, хотя подобные прецеденты и были. Например, нескольким белорусским предприятиям, обвинявшимся в 2010–2013 годах в поставках в Иран, Ливию и Северную Корею военной продукции и продукции двойного назначения, удалось добиться исключения из черного списка».

Минфин США поясняет в пресс-релизе, что «ИФД КапиталЪ» внесен в санкционный список, потому что «работает в Крыму». Согласно указу, подписанному президентом США Бараком Обамой в декабре 2014 года, любая структура, работающая в Крыму, может оказаться под санкциями. С этой точки зрения компании Федуна и Алекперова понадобится выйти из крымского проекта, чтобы надеяться на снятие санкций.