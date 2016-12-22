Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 59,78 EUR Нал. 67,60 66,63 USD Бирж. 60,34 +0,71 EUR Бирж. 67,25 +0,91 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1849,40 -0,46% РТС 973,33 -0,78% Brent 44,51 -2,90% DJIA 21410,55 -0,26% Nasdaq 6224,57 +0,59% FTSE 7447,79 -0,33%
Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу?
Лента новостей
Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу? 20:36, Общество Госдеп прокомментировал отмену встречи замгоссекретаря США с Рябковым 20:27, Политика Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума 20:24, Общество Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года 20:06, Экономика Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций 19:52, Спорт Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live» 19:50, Политика  В Донбассе решили установить 24 июня «хлебное перемирие» 19:30, Политика Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН 19:20, Политика Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика 19:20, Мнение «Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями 19:18, Бизнес Хакеры замаскировали фишинговую атаку под рассылку о штрафах ГИБДД 19:14, Технологии и медиа Власти США заявили об атаке «русских хакеров» в 21 штате 19:13, Политика Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу 18:55, Политика  Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации 18:50, Политика «Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии 18:42, Политика Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину 18:40, Политика МИД отменил встречу с замгоссекретаря США после ввода новых санкций 18:26, Политика РПЦ ответила Поклонской на слова об отлучении из-за «Матильды» 18:16, Общество Футбол. Кубок конфедераций. Россия — Португалия. Онлайн 18:00, Спорт СМИ назвали дипломата России кандидатом на пост главы новой структуры ООН 17:55, Политика Стоун прокомментировал кадры ударов в Сирии из фильма про Путина 17:46, Политика  Интернациональные подставки для цветов: как продавать доступную мебель 17:43, Свое дело Отец «пьяного» ребенка ответил на сообщения об алкоголе в крови мальчика 17:41, Общество Родители Фриске обжалуют приговор по делу о деньгах на лечение певицы 17:34, Общество Путин заявил о расширении сотрудничества с Бразилией в атомной энергетике 17:20, Политика Холдинг Троценко не прошел конкурс на управление аэропортом Белграда 17:13, Бизнес Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка 17:09, Общество В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе 17:06, Политика
Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу?
Война санкций, 20:36
0
Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу?
Чемпион России по футболу — столичный «Спартак» попал под санкции США, заявил РБК владелец футбольного клуба Леонид Федун. Но проблем с финансированием команды или ее участием в международных соревнованиях быть не должно
Леонид Федун (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

«Смешная ситуация»

«Ситуация получилась достаточно смешная, потому что получилось, что именно «Спартак» попадает под санкции», — заявил Леонид Федун РБК в ответ на просьбу прокомментировать последствия для футбольного клуба от включения в американский санкционный список его компании «ИФД КапиталЪ».

Накануне администрация президента США Дональда Трампа расширила санкции против России, включив в санкционный список 38 лиц и компаний из России и Украины. Крупнейшей компанией, попавшей под санкции, стал финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», основными бенефициарами которого являются совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун. Последний также является председателем совета директоров футбольного клуба «Спартак» — действующего чемпиона России. «ИФД КапиталЪ» — крупнейший наряду с ЛУКОЙЛом спонсор футбольного клуба.

Введенные против «ИФД КапиталЪ» санкции означают, что компания, которая управляет инвестициями акционеров ЛУКОЙЛа, фактически изолирована от финансовой системы США, ее активы в американской юрисдикции могут быть заморожены, американским гражданам и компаниям запрещено иметь с ней дело. «ИФД КапиталЪ» была акционером американской нефтеразведочной компании PanAtlantic Exploration, рассказывала Forbes председатель правления холдинга Ольга Плаксина, а после санкций такая ситуация становится невозможна.

По общему правилу Минфина США любое юрлицо, 50% которого принадлежат «ИФД КапиталЪ», подпадает под те же санкции, что и материнская компания, автоматически. Не ясно, имел ли в виду Федун, что «Спартак» подпал под санкции как раз по этому правилу (в таком случае «ИФД Капиталъ» должен владеть долей в футбольном клубе); пресс-служба холдинга этот вопрос не прокомментировала.

«ИФД КапиталЪ» попал в список из-за своего актива в Крыму — компании принадлежит гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште. В 2015 году отель подписал с ФК «Спартак» спонсорское соглашение. Его детали не раскрывались. На сайте отеля указывается, что в холле гостиницы открыт фан-шоп «Спартака», где можно приобрести его атрибутику.

Всё дело в том, кто владеет «Спартаком»

СМИ называют Федуна «основным владельцем «Спартака». Сам Федун в интервью Bloomberg оценивал свои ежегодные траты на клуб в $60 млн, отметив, что с момента покупки «Спартака» в 2004 году потратил «на футбол» более $1 млрд. Тем не менее юридическая структура собственности ФК «Спартак» остается непрозрачной. По данным СПАРК, владельцем 70% АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» является компания Moran Trading Resources Limited (B.V.I.), имеющая с 2015 года статус недействующей (по данным базы «панамских архивов», она ликвидирована в 2009 году). Бенефициары Moran Trading не раскрывались. Остальные 30% — у ЗАО «Торгсити Девелопмент», принадлежащей другой офшорной структуре и находящейся в стадии ликвидации. Такая же структура собственности зафиксирована и в выписке из ЕГРЮЛ от 21 июня 2016 года.

От того, кто является основным собственником «Спартака» — лично Леонид Федун либо подпавший под санкции «ИФД КапиталЪ», зависит, коснутся ли американские санкции непосредственно футбольного клуба, рассказали РБК опрошенные эксперты.

«Не зная структуру владения ФК «Спартак», сложно говорить о последствиях включения «ИФД КапиталЪ» в санкционный список, — считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. — Деятельность футбольных клубов на международном уровне регламентируется нормативными актами ФИФА и УЕФА. Скорее всего, господин Федун имел в виду финансовые последствия для футбольного клуба, а не прямые санкционные сложности. Если это так, то проблема решается изменением структуры финансирования и (или) владения футбольным клубом».

Хотя сам Федун не в санкционном списке и не ясно, владеет ли он акциями клуба напрямую, через «ИФД КапиталЪ» или через иные структуры, у «Спартака» могут быть проблемы, считает партнер юридической фирмы TertychnyAgabalyan Иван Тертычный. Если представить, что «Спартак» проводит какую-либо сделку (например, покупает или продает зарубежного игрока) с участием западных банков или других структур, такой контрагент может потребовать раскрыть ему точную структуру собственности клуба, чтобы удостовериться в том, что «Спартак» не подпадает под американские санкции. Это может создать риски для подобных транзакций, говорит Тертычный.

Спортивные риски

В пресс-службе Союза европейских футбольных федераций (УЕФА) отказались комментировать ситуацию с возможными санкциями по отношению к ФК «Спартак», переадресовав вопросы непосредственно в футбольный клуб. В пресс-службе «Спартака» также отказались от комментариев. Осенью «Спартаку» предстоит старт в Лиге чемпионов — крупнейшем клубном соревновании под эгидой УЕФА. Европейские футбольные клубы ранее уже подпадали под экономические санкции: минское «Динамо» находилось в санкционном списке Евросоюза в 2012–2016 годах. Но в истории УЕФА отсутствуют прецеденты введения чисто спортивных санкций против конкретных клубов из-за попадания компаний-собственников в государственные санкционные списки. Ранее клубы отстранялись от участия в европейских кубках в качестве наказания за поведение болельщиков (английские клубы в 1985–1990 годах) либо из-за несоблюдения правил финансового fair-play.

По мнению юриста BGP Litigation Дениса Дурашкина, санкции в отношении «ИФД КапиталЪ», участвовавшего в финансировании строительства стадиона «Открытие Арена», на котором выступает «Спартак», могут отразиться на схеме привлечения средств для управления стадионом. А вот сам факт спонсорства «Спартака» со стороны компании, подпавшей под санкции, не несет рисков для футбольного клуба. «Спонсорство не предполагает вхождения в структуру футбольного клуба, и футбольный клуб не рассматривается как часть компании, между ними нет прямой связи», — рассказал РБК профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. По его словам, проблемы могли бы возникнуть только в случае финансирования подпавшей под санкции компанией иностранного клуба. Подобные примеры существуют. Так, финский хоккейный клуб «Йокерит» (выступает в КХЛ), 49% которого принадлежит структурам внесенных в западные санкционные списки бизнесменов Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, в октябре 2016 года сообщил о задержках с выплатами зарплат игрокам. Клуб напрямую связывал это с режимом санкций против своих совладельцев.

Юрист в области международного права Марина Силкина в свою очередь отметила, что потенциально «Спартак» может столкнуться с проблемами при привлечении зарубежных спонсоров. Сейчас среди спонсоров «Спартака» — три иностранные компании — Nissan, Gorenje и TechoGym, а также технический спонсор Nike, американская компания.

Надежда на ошибку

Сам Леонид Федун утверждает, что внесение «ИФД КапиталЪ» в санкционные списки не скажется на финансировании футбольного клуба. По его словам, включение его компании в санкционный список является недоразумением, которое можно устранить. «Налицо очевидная ошибка органов, которые определяют систему санкций, — заявил он РБК. — В решении [о включении в санкционный список] написано, что произошло изменение собственника [отеля] в результате того, что оператор отеля ушел. Но вы не понимаете, что оператор отеля никогда не является собственником, он является менеджером. Это методологическая ошибка, которую, я думаю, мы очень быстро исправим».

Но оспорить законность включения в санкционный список крайне проблематично, отметил в беседе с РБК адвокат Олег Сухов. «Оспорить санкции, наложенные США, очень сложно, так как необходимо доказать, что решение было принято на основании недостоверных данных или что основание для них отпало, — говорит юрист. — Удается это в единичных случаях, хотя подобные прецеденты и были. Например, нескольким белорусским предприятиям, обвинявшимся в 2010–2013 годах в поставках в Иран, Ливию и Северную Корею военной продукции и продукции двойного назначения, удалось добиться исключения из черного списка».

Минфин США поясняет в пресс-релизе, что «ИФД КапиталЪ» внесен в санкционный список, потому что «работает в Крыму». Согласно указу, подписанному президентом США Бараком Обамой в декабре 2014 года, любая структура, работающая в Крыму, может оказаться под санкциями. С этой точки зрения компании Федуна и Алекперова понадобится выйти из крымского проекта, чтобы надеяться на снятие санкций.

Авторы: Денис Пузырев, Людмила Подобедова, Иван Ткачёв
Теги: Леонид Федун , «Спартак» , американские санкции
Главное
Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года Экономика
Материалы по теме
Федун «объяснил» санкции США против «ИФД КапиталЪ» нелюбовью к «Спартаку» Бизнес
Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика
«Месседж конгрессу»: почему Трамп решил расширить санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку