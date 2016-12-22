Глава МВД рассказал о результатах экспертизы крови «пьяного» ребенка

Повторная экспертиза образцов крови сбитого в Железнодорожном ребенка показала наличие алкоголя, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. При этом он отметил, что «не вправе озвучивать» ее результаты

Владимир Колокольцев (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Повторная экспертиза, проведенная по делу о ДТП в подмосковном городе Железнодорожный, где под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок, подтвердила наличие алкоголя в его крови. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24», передает «РИА Новости».

«Насколько я знаю, вторичный результат (экспертизы) — он совпадает с первым, но я не вправе озвучивать данное решение», — сказал Колокольцев. Он также отметил, что расследование ведется «в строгом соответствии с действующим законодательством» и претензий к следствию у МВД нет.

Ранее о том, что повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила содержание «высокой дозы алкоголя» в организме мальчика, который погиб в результате ДТП в Железнодорожном, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

При этом отец сбитого мальчика Роман Шимко заявил в беседе с РБК, что результаты экспертизы пока не готовы. «Я пять минут назад звонил следователю, и он сказал, что результатов экспертизы нет, результаты не готовы. Я видел информацию в СМИ [о повторной экспертизе, которая подтверждает факт наличия высокой дозы алкоголя в организме мальчика], но я уверен, что результаты не совпадут. Я уверен, что алкоголя в крови не было. Есть разные способы, как его туда можно закачать в организм мертвого человека, что и было сделано», — сказал Шимко.

СКР по Московской области также опубликовал сообщение о том, что повторная экспертиза показала содержание 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка. «Следователями был также произведен осмотр автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП, в салоне которого обнаружены и изъяты следы крови малолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь», — говорится в сообщении ведомства. ​Теперь следователи намерены установить обстоятельства «прижизненного употребления ребенком алкоголя».

Ранее Колокольцев заявил, что берет «на личный контроль» расследование по делу о ДТП в Железнодорожном. Он подчеркнул, что наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего не влияет на состав преступления, а задача следователей состоит в том, чтобы после изучения данных по делу направить дело в суд.

ДТП в Железнодорожном произошло 23 апреля. Автомобиль в подмосковном городе сбил мальчика и протащил его более десяти метров. Экспертиза крови погибшего ребенка показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле, из-за чего дело против женщины, которая сидела за рулем автомобиля, закрыли.

Семья ребенка потребовала провести повторную экспертизу, заявив, что на свидетелей в ходе расследования оказывали давление, а часть доказательств была уничтожена.

Подмосковное управление СК открыло уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, которые выносили заключение по анализу крови ребенка. СКР также просил передать им дело о гибели ребенка. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в случае отказа прокуратуры передать дело намерен привлечь к решению этого вопроса Генеральную прокуратуру.