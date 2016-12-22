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В первую сотню лучших вузов Европы попал один российский университет
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В первую сотню лучших вузов Европы попал один российский университет
Общество, 08:44
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В первую сотню лучших вузов Европы попал один российский университет
МГУ оказался единственным российским высшим учебным заведением, который попал в первую сотню лучших в Европе в рейтинге британского журнала Times Higher Education. Всего в списке из 400 вузов названы 24 института и университета из России
Вид на главное здание МГУ (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В новом рейтинге лучших высших учебных заведений Европы британского журнала Times Higher Education (THE) оказалось 24 российских вуза, однако в первую сотню лучших вошел только один — Московский государственный университет имени Ломоносова.

Всего в европейский рейтинг вузов THE попали 400 организаций, что составило около 40% от вошедших в общемировой список, который насчитывает 980 учебных заведений.

МГУ оказался в нем на 93-м месте (188-е место в мире), МФТИ попал в интервал 151–160 (301–350 место в мировом рейтинге). В интервале 191–200 европейского рейтинга оказался третий российский вуз — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В интервале 201–250 рейтинга перечислены пять российских вузов: Высшая школа экономики, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский и Санкт-Петербургский государственные университеты.

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет. Это учебное заведение лидирует также и в мировом рейтинге THE. Второе место в Европе авторы рейтинга отдали Кембриджскому университету (4-е место в мире), замыкает тройку лидеров Имперский колледж Лондона (8-е место в мировом рейтинге).

В европейский рейтинг THE вошли 90 учебных заведений из Великобритании, на втором месте Германия — 41 институт и университет. Среди лидеров по количеству учебных заведений, вошедших в рейтинг, оказались также Швейцария и Швеция.

В мае 2017 года Reuters назвал сотню наиболее инновационных университетов Европы. За основу для составления рейтинга были взяты данные о количестве патентов и исследований, которые проводились в вузах с 2010 по 2015 год. В рейтинге не оказалось ни одного российского университета, несмотря на то что Россия является самой населенной европейской страной, а по размеру экономики является пятой среди стран Европы.

На первом месте оказался Лёвенский католический университет (KU, Бельгия). Второе место в рейтинге занял Имперский колледж Лондона (Великобритания), на третье место авторы рейтинга поместили Кембриджский университет. Первое место по количеству вузов в рейтинге инноваций заняла Германия — 23, Великобританию в нем представляли 17 вузов, столько же — из Франции.

В европейский рейтинг THE 2016 года, который насчитывал 200 учебных заведений, входили пять вузов из России. Самое высокое место в рейтинге среди российских вузов оказалось у МГУ — он занял 79-ю строчку. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался на 113-м месте, а Томский политехнический университет — на 135-м. 152-е место занял Казанский федеральный университет, а 164-е — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Лидерами рейтинга 2016 года стали Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.

В исследовании говорилось, что в целом позиции университетов Южной и Восточной Европы невысоки. Исключением не стала и Россия: только пять российских вузов вошли в том году в топ-200, и при этом только один из них — в топ-100. Этот показатель является самым низким с точки зрения соотношения позиций страны в рейтинге к ВВП на душу населения, отметили авторы доклада.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Европа , рейтинг , университеты
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