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Сторонники Навального пожаловались в СКР на чиновников Роскомнадзора
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Сторонники Навального пожаловались в СКР на чиновников Роскомнадзора
Общество, 04:25
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Сторонники Навального пожаловались в СКР на чиновников Роскомнадзора
Трое сторонников Алексея Навального обратились в СКР с жалобой на Роскомнадзор и Минкомсвязи, которых обвинили в халатности за то, что они не смогли предотвратить уязвимости в системе блокировки сайтов
Фото: Андрей Махонин / fotomedia

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Владислав Здольников, основатель Студии Литреева, разрабатывающей сайты и мобильные приложения, Александр Литреев и кандидат в муниципальные депутаты в Москве Александр Брусенцев подали заявление в Следственный комитет (СКР) с просьбой привлечь к уголовной ответственности чиновников Минкомсвязи с Роскомнадзора, которые не смогли предотвратить появление дыры в собственной системе блокировок сайтов. Об этом Здольников, Литреев и Брусенцев рассказали «Ведомостям». Все трое в разговоре с изданием назвали себя сторонниками Алексея Навального.

​Как пишут заявители, чиновники знали о существовании уязвимости в системе блокировок Роскомнадзора более двух месяцев, но при этом не совершили необходимых для ее устранения действий, что говорит об их халатности. Собеседники газеты ссылаются на письма о совещаниях, которые проводились по этой теме в ведомствах в марте, и отмечают, что в действиях чиновников можно также рассмотреть и признаки злоупотребления служебным положением, поскольку желая избежать ответственности за уязвимость, они не информировали о ней законопослушных владельцев сайтов.

По мнению активистов, чиновников необходимо привлечь по ст.306 (заведомо ложный донос), ст.293 (халатность) и ст.285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

Как добавили изданию сотрудник одного из крупных операторов связи и чиновник федерального ведомства, проблема уязвимости обсуждалась в правительстве с весны, но Роскомнадзор проблему не решал.

Непосредственно в Минкомсвязи и в СК отказались от комментариев. Представитель надзорного ведомства также не стал обсуждать жалобу, но подчеркнул, что «у любого гражданина есть право обращаться в те органы власти, в которые он посчитает нужным».

Издание со ссылкой на источников указывает, что Литреева и Здольникова Роскомнадзор подозревает в организации блокировок некоторых ресурсов, которые не были внесены в соответствующий список. Среди них — интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт «Медузы». Как отметили в регуляторе, злоумышленники внесли адреса ресурсов в DNS заблокированных сайтов, а Литреев приобретал заблокированные ресурсы и прикручивал к ним адреса обычных сайтов. И Здольников, и Литреев эти обвинения считаю ложными.

Соратники Навального уехали из России из-за подозрений Роскомнадзора
Политика

15 июня Здольников и Брусенцев уехали в Киев из-за подозрений Роскомнадзора в причастности к ложным блокировкам. По данным Би-би-си, они оба попросили у Украины политического убежища. Активисты пошли на этот шаг после того, как газета «Ведомости» сообщила о том, что Роскомнадзор посчитал их организаторами ограничений доступа к некоторым незапрещенным сайтам.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минкомсвязи , Роскомнадзор , Следственный комитет России
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