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Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний
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Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний
Проблемы «ВИМ-Авиа», 16:48
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Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний
По словам главы Ространснадзора, его ведомство напряженно следит за состоянием группы риска среди авиаперевозчиков «в режиме непрерывного мониторинга». Он признал, в случае нашумевшего краха «ВИМ-Авиа» это ни к чему не привело
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Несколько российских авиакомпаний, по данным Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), находятся в настоящее время в зоне риска, предупредил глава ведомства Виктор Басаргин.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, их порядка шести-десяти. На их деятельность мы смотрим напряженно», — сказал Басаргин на пресс-конференции в пятницу (цитата по «Интерфаксу»).

9 октября стало известно о намерении Росавиация изменить порядок проверки авиакомпаний, уделяя особое внимание перевозчикам из групп риска.

Раскрыть названия компаний глава Ространснадзора отказался, заверив, что их проверки его ведомство проводит регулярно. Он также признал, что только в 2017 году было проведено несколько плановых и внеплановых проверок авиакомпании «ВИМ-Авиа», что, однако, не помешало той внезапно прекратить полеты.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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В будущем Ространснадзор хотел бы ввести особый алгоритм, который позволил бы осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний для оценки уровня безопасности полетов.

«Неблагоприятная, неблагополучная финансовая ситуация у авиакомпании отражается на безопасности. На чем экономить? На безопасности. Поэтому для нас, для Ространснадзора, было главным сегодня, чтобы вот этот момент финансовой устойчивости компаний каким-то образом ухватить», — пояснил Басаргин.

25 сентября совладелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев внезапно заявил на проходившем в Росавиации совещании о своем намерении продать авиакомпанию «за рубль», после чего покинул Россию. На следующий день «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов, в результате чего в аэропортах застряли десятки тысяч человек. Для перевозки пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» пришлось даже привлекать самолеты президентского летного отряда «Россия».

Все выключено: как банкротились российские авиакомпании

27 сентября президент России Владимир Путин на совещании с министрами объявил главе Минтранса Максиму Соколову неполное служебное соответствие, а 29 сентября — подписал указ об объявлении министру дисциплинарного взыскания.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: авиация , Ространснадзор , «ВИМ-Авиа»
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