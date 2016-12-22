Google будет добиваться права для детей-нелегалов остаться в США

Около двух десятков крупнейших американских компаний, среди которых Google, Microsoft и Intel, займутся лоббированием закона, который позволит молодым мигрантам-нелегалам получить разрешение на постоянное проживание в США

Компании, которые объединены в так называемую Коалицию за американскую мечту, будут добиваться от конгресса принятия закона, позволяющего тем нелегальным мигрантам, которые прибыли в США до 16 лет (их часто называют «мечтателями»), получить разрешение на работу в стране. Среди компаний, участвующих в коалиции — Alphabet (холдинговая компания Google), Microsoft, Facebook, Uber, IBM и Marriott, сообщает Reuters со ссылкой на документы коалиции. Представители Intel, Uber и Univision Communications подтвердили свое участие в коалиции. Законопроект может быть внесен в декабре, когда конгресс будет утверждать госрасходы.

С 2012 года в США действовала программа под названием «Отложенные меры в отношении детей-мигрантов» (Deffered Action for Childhood Arrivals, DACA). Программа позволяла тем мигрантам, которые прибыли в США, когда им еще не исполнилось 16 лет, получить отсрочку от депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления. К 2016 году программой воспользовались около 750 тыс. человек. В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил о прекращении программы — ее отмена была одним из его предвыборных обещаний. С 5 сентября заявления на участие в DACA не принимаются. Подростки-нелегалы, которые сейчас живут в США, не будут депортированы по крайней мере до марта 2018 года — к тому времени конгресс должен будет принять или отвергнуть соответствующее законодательное решение.

Около 800 компаний подписали письмо к лидерам конгресса с призывом защитить DACA. Инициатором письма стала группа FWD.us, выступающая за сохранение миграционных возможностей — одним из ее создателей в 2013 году стал основатель Facebook Марк Цукерберг. Решение Трампа подверглось критике Демократической партии — лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси назвала его «актом политической трусости».

В документах Коалиции за американскую мечту говорится, что «мечтатели» — это часть нашего общества, они защищают нашу страну и поддерживают нашу экономику». Также указывается, что 72% из топ-25 компаний из рейтинга Facebook-500 нанимают на работу людей, оставшихся в США по программе DACA.