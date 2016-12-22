Москалькова изучит материалы СК по жалобе на преследования геев в Чечне

Омбудсмен Татьяна Москалькова изучает материалы по жалобе жителя Омской области Максима Лапунова, который выступил с публичным заявлением о пытках, которым он подвергся в Чечне из-за обвинений в гомосексуальности

Татьяна Москалькова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что запросила у Следственного комитета результаты экспертизы и проверки на полиграфе, которые проводились в отношении жителя Омска после того, как он сообщил в правоохранительные органы о том, что его пытали в Грозном из-за его ориентации. Об этом сообщают «РИА Новости».

На этой неделе житель Омской области Максим Лапунов рассказал в студии «Новой газеты», что в марте 2016 года был незаконно задержан в Грозном. Основным обвинением, которое ему предъявили в полиции, по его словам, было то, что он гей. По словам Лапунова, его также избивали и допрашивали о знакомых ему геях и отпустили спустя несколько часов пыток, заставив поставить отпечатки пальцев на оружии и подписав неизвестные ему бумаги.

Лапунов также сообщил, что жаловался на бездействие правоохранительных органов Москальковой, но ответа не получил.

«Я считаю, что для него должны быть созданы все условия, чтобы можно было собрать доказательную базу. Если было совершено правонарушение, то привлекать [к ответственности] тех, кто его совершил. Если он [житель Омска] не прав, то должны быть веские аргументы», — сказала журналистам Москалькова 20 октября. Москалькова подчеркнула, что взяла ситуацию с сообщением Лапунова на личный контроль.

Уполномоченная добавила, что получила по этому случаю «дополнительные материалы» и сейчас изучает их. Однако, по ее словам, кроме этой жалобы ни одного обращения в аппарат уполномоченного по правам человека при президенте России не поступало.

«Новая газета» еще в апреле опубликовала серию материалов, в которых утверждалось, что с начала 2017 года в Чечне были задержаны более сотни местных мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности. По данным издания, мужчин избивали и содержали в специальных тюрьмах для геев, из которых выпускали за «огромный выкуп». Издание также опубликовало список пропавших людей. Власти Чечни все обвинения отвергали.

В сентябре Москалькова посетила Чечню. Она рассказала, что следственные органы республики возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей, а еще два человека из списка «Новой газеты» живы, и она с ними общалась.



После этого в центре «Мемориал» заявили, что ради опровержения сообщений о пропаже людей в республике власти Чечни организовали для Москальковой встречи с братьями тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми, а не с мужчинами из списка. ​