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Глава ЦРУ призвал США подготовиться к скорому удару со стороны КНДР
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Глава ЦРУ призвал США подготовиться к скорому удару со стороны КНДР
Общество, 09:46
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Глава ЦРУ призвал США подготовиться к скорому удару со стороны КНДР
Северная Корея серьезно продвинулась в области разработки ядерного оружия, способного достигнуть США, считает директор ЦРУ. По его словам, счет идет на «месяцы» и Вашингтон должен действовать так, как будто у КНДР оно почти есть
Майк Помпео (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил во время саммита по национальной безопасности, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США, сообщает телеканал CBS. Полная видеозапись его беседы с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером опубликована на сайте Национального фонда в поддержку демократии, выступившего организатором этого мероприятия.

Отвечая на вопрос Макмастера, беспокоит ли ЦРУ тот факт, что Иран и Северная Корея могут обмениваться технологиями в области разработки и средств доставки ядерного оружия, Помпео заявил, что ЦРУ постоянно работает над тем, чтобы найти способы предотвратить расползание ядерных технологий. Он также подчеркнул, что возможности КНДР в области разработки ракет большой дальности существенно выросли в последнее время.

«Они очень близки [к получению такого типа оружия], поэтому США должны в политическом поле действовать так, как будто они стоят на пороге его создания», — ​ отметил Помпео.

По словам директора ЦРУ, КНДР намного ближе к разработке ядерного оружия, чем пять лет назад, и «будут еще ближе через пять месяцев», если международное сообщество не найдет способ надавить на Пхеньян.

​Помпео признал, что разведывательные данные не позволяют США прогнозировать, когда именно это может случиться, однако подчеркнул, что, «когда речь идет о месяцах», более точное прогнозирование перестает иметь значение.

Администрация президента США Дональда Трампа ведет кампанию, агитируя международное сообщество оказывать политическое и экономическое давление на Пхеньян и разорвать любе политические и дипломатические связи с этой страной.

По словам Помпео, в США надеются, что эту кампанию поддержит Китай, ближайший союзник Северной Кореи. В Вашингтоне, указал он, сочли позитивным признаком, что Китай проголосовал за антисеверокорейскую резолюцию в Совете Безопасности ООН.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Трамп на это заявил, что готов применить против КНДР ядерное оружие. Минфин США, в свою очередь, призвал «экономически отрезать» Пхеньян от внешнего мира.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: США , ООН , ЦРУ , ядерное оружие , Северная Корея
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