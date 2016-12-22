Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского

Большинство членов президиума ВАК проголосовали за то, чтобы оставить министра культуры доктором наук

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сохранил за министром культуры Владимиром Мединским докторскую степень по истории за его работу «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков». Такое решение президиум принял по итогам заседания в пятницу, 20 октября, рассказал РБК присутствовавший на нем эксперт вольного сетевого сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий.

Информацию о том, что Мединскому оставили ученую степень, РБК подтвердил источник, близкий к министру культуры.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени доктора наук. Окончательное решение на основе рекомендации президиума должно вынести Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом.

В пресс-службе ведомства пояснили, что соответствующий приказ будет подготовлен «в ближайшее время».

«Можно сделать выводы, что сериал «Санта-Барбара», который продолжался больше года, он кончился», — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, представлявший интересы Мединского. Он также отметил, что принятие президиумом ВАК открыло бы ящик Пандоры.

«Мы бы открыли ящик Пандоры, получили бы ситуацию, когда каждый студент мог бы написать кляузу на своего преподавателя. Но сегодняшнее обсуждение было о науке», — пояснил Мягков.

Второй представитель Мединского, доктор политических наук Сергей Черняховский, пояснил РБК, что в поддержку министра выступили две трети членов президиума ВАК (14 голосов «за», шесть — «против», четверо - воздержались).

«Выступление Мединского на президиуме ВАК вызвало аплодисменты», — сказал Черняховский.

В свою очередь научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко назвал решение президиума ВАК «ударом по науке».

«Не могут такие диссертации защищаться, эта диссертация к науке не имеет никакого отношения. Поверьте, те, кто критикует Мединского делают это не из-за содержания его политической работы, а именно из-за того, что есть определённые критерии, по которым должна быть написана докторская диссертация. Есть приемы исторического исследования - он об этом не имеет ни малейшего представления», - сказал Мироненко.

Он также выразил уверенность в том, что при рассмотрении аналогичной диссертации, которую написал бы не Мединский, а кто-то еще, решение президиума ВАК оказалось бы противоположным.

Один из членов президиума ВАК, присутствовавший на заседании, сказал РБК, что Мединский не смог ответить на вопрос по методологии работы, отделавшись общими словами, а его ответ про церковнославянский язык был неудовлетворителен.

Собеседник РБК отметил также, что на заседании президиума не дали выступить Павлу Уварову, председателю экспертного совета по истории, который рекомендовал лишить Мединского ученой степени.

Мединский впервые за полтора года дискуссии вокруг его диссертации лично явился на заседание ВАК. Министра поддерживали научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, заместитель председателя диссертационного совета Российского государственного социального университета (РГСУ), где защищался Мединский, Николай Старостенков и доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук Сергей Черняховский. От заявителей был Иван Бабицкий.

Заявление о лишении Мединского ученой степени по истории в апреле 2016 года помимо Бабицкого подали два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. В сентябре 2016 года Бабицкий сообщал, что работа министра «абсурдна», пестрит грубыми ошибками и не может считаться научным исследованием.

В заявлении ученые приводят несколько примеров низкой квалификации Мединского как историка. Так, утверждают заявители, министр указывает, что ​во времена Ивана Грозного церковные книги в России были написаны на русском языке, поэтому понять их было просто в отличие от варианта Библии католиков, изложенной на латыни. «В одном предложении он сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковнославянский язык, ни о переводе Священного Писания на немецкий язык Лютером», — подчеркнули заявители.

Процедура спора По стандартной процедуре, решение о сохранении или лишении ученой степени принимается в трех инстанциях — диссертационном совете какого-либо российского вуза, экспертном совете ВАК и президиуме ВАК. После этого его должно утвердить Министерство образования и науки, но, как правило, ведомство соглашается с президиумом ВАК и этот пункт формальность.

В первые полтора года после подачи заявления спор шел именно о научном качестве диссертации Мединского. Сначала ее направили в Уральский федеральный университет, однако там рассмотреть не успели. В феврале 2017 года ​совет МГУ якобы отказался рассматривать работу, поскольку в ней нет плагиата. Член диссовета, оппонент министра научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко рассказывал РБК, что диссертация не была рассмотрена, потому что совету ее не представили. 7 июля 2017 года диссертационный совет Белгородского университета все-таки рассмотрел работу и решил, что она соответствует критериям научности, а заявление о лишении Мединского степени написано «нецензурно». 2 октября экспертный совет ВАК не согласился с белгородскими коллегами и рекомендовал лишить министра ученой степени по истории. На протяжении последующих двух недель члены экспертного совета и представители Мединского Мягков и Аверьянов переписывались через прессу, обвиняя друг друга в некомпетентности.

Новый виток развития история с диссертацией Мединского получила 16 октября. Тогда «Новая газета» сообщила, что оппоненты, указанные им в автореферате, опровергли свое участие в защите диссертации. Министерство культуры отреагировало на обвинение день спустя, 17 октября. Оно опровергло информацию издания, предоставив РБК копию страниц автореферата с «настоящими» оппонентами. Автор «Новой» и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин​ предоставил РБК и выложил у себя на странице несколько копий авторефератов Мединского из разных библиотек России, в которых фигурировали оппоненты, опрошенные «Новой».

В итоге Николай Старостенков признал, что все дело в ошибке секретаря диссертационного совета РГСУ, который случайно разослал в ВАК и другие ведомства черновую версию документа. Он подчеркнул, что, хотя процедура защиты и была нарушена (а это означает, что защита не может быть признана действительной), это не вина Мединского, а потому лишать его степени по формальным признакам нельзя.

Параллельно у министра появилась еще одна проблема. Несколько членов экспертного совета ВАК на период 2011 года заявили, что не участвовали в рассмотрении его работы. «Я диссертацию никогда не видел, а должна ли была она к нам прийти, это вопрос не ко мне», — заявил РБК председатель экспертного совета 2007–2013 годов Юрий Пивоваров. В декабре 2011 года шла речь об обсуждении диссертации, а в феврале уже всё утвердили, рассказал РБК член экспертного совета Вадим Рогинский. «В экспертном совете 30 человек — вот кто-то и подписал. На экспертном совете диссертация Мединского не обсуждалась, хотя его должны были вызвать, ведь он не работал в научном учреждении. Но не вызвали. Когда он прошел [стал доктором], мы удивились, но нам сказали, что поезд ушел».

Помощник президента России Андрей Фурсенко за день до президиума заявил журналистам, что именно Пивоваров подписал положительное заключение по Мединскому в 2011 году. ​«Тогда уж давайте разбираться и с ним тоже, как это он мог такую штуку подписать», — добавил Фурсенко.



Накануне заседания президиума его члену Сергею Мироненко из Госархива отказали в выдаче аттестационного дела Мединского. По словам Мироненко, председатель ВАК Владимир Филиппов заявил ему, что право смотреть аттестационное дело имеет только диссертант. На момент написания материала комментарий от Филиппова получить не удалось.

Если бы Мединского лишили докторской степени по истории, он все равно остался бы доктором наук. Министром написано три диссертации: кандидатская и докторская по политологии, а также докторская по истории.​

17 октября партия «Яблоко» попросила Генеральную прокуратуру проверить действия Министерства​ образования и науки при утверждении степени доктора исторических наук для министра культуры Владимира Мединского.