В обесточенном на ночь Балтийске восстановили электроснабжение

Жители и промышленные предприятия Балтийска Калининградской области получают электричество по нормальной схеме, работоспособность электросети восстановлена к 4:44 по местному времени, заявили в компании «Янтарьэнерго»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В оставшемся из-за аварии без электричества городе Балтийске в Калининградской области восстановлено электроснабжение.

«Потребители получают электроэнергию по нормальной схеме энергоснабжения. По данным диспетчерской службы «Янтарьэнерго» в 04.44 по местному времени (05.44 мск) подано напряжение на подстанции», — цитирует РИА Новости представителя электросетевой компании «Янтарьэнерго» Анастасию Вольнову.

Авария на подстанции произошла в 18:38 мо местному времени. Ранее энергетики обещали, что восстановят подачу электричества к утру.

Как сообщило региональное управление МЧС, подключение конечных потребителей началось в 3:45 по местному времени. Причиной аварии на электроподстанции стал пожар. «В результате пожара выгорели две ячейки 10 кВт на площади 6 м², помещение зала ОРУ закопчено. Отключен от энергоснабжения город Балтийск. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет», — сообщало местное ГУ МЧС.

Для возобновления энергоснабжения населения и социально-значимых объектов «Янтарьэнерго» направило в город резервные источники энергоснабжения общей мощностью 2 мегаватта.

В пресс-службе «Россетей» РИА Новости рассказали, что причиной аварии на подстанции могли стать неправильные действия персонала обслуживающей компании. Всего без света в ночь на 20 октября остались около 40 тыс. человек.