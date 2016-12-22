Крупнейшие компании США решили защитить от Трампа молодых нелегалов

Около двух десятков крупнейших американских технологических компаний и фирм из других секторов договариваются о создании коалиции, для лоббирования изменений в законодательство, которые позволят молодым нелегальным иммигрантам получить гражданство и продолжить работу, сообщает Reuters со ссылкой на документы.
Задачей коалиции «За американскую мечту» будет разработка законодательства, которое узаконит труд молодых нелегалов, которых называют «Мечтателями».
По неточным оценкам, речь идет о судьбе 900 тыс. человек.
Агентство приводит список компаний из коалиции. В него вошли Alphabet, Microsoft, Facebook, Uber, IBM, Marriott International и другие гранды американского бизнеса.
Однако в разговоре с агентством участие в коалиции подтвердила только Uber, из чего делается вывод, что состав коалиции может еще измениться.
Президент США Дональд Трамп решил, что запущенная Бараком Обамой в 2012 году программа DACA будет остановлена в марте 2018 года. Программа Отложенных действий для прибывших в детстве (Deferred Action for Childhood Arrivals Process, DACA) позволяла молодым нелегалам официально получить отсрочку депортации на два года с возможностью дальнейшего продления и легально работать на территории США.
В 2013 году основатель Facebook Марк Цукерберг стал одним из инициаторов организации группы FWD.us, в которую вошли представители лидирующих технологических компаний США. Ее цель — реформа иммиграционного и уголовного законодательства
Борьба нелегальной миграцией была одним из главных пунктов предвыборной программы действующего президента США Дональда Трампа.