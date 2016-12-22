Крупнейшие компании США решили защитить от Трампа молодых нелегалов

Alphabet, Microsoft, Facebook, Uber, IBM, Marriott и другие компании войдут в коалицию, которая будет лоббировать изменения законодательства с тем, чтобы молодые нелегалы не были депортированы, а получили право работы в США

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Около двух десятков крупнейших американских технологических компаний и фирм из других секторов договариваются о создании коалиции, для лоббирования изменений в законодательство, которые позволят молодым нелегальным иммигрантам получить гражданство и продолжить работу, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Задачей коалиции «За американскую мечту» будет разработка законодательства, которое узаконит труд молодых нелегалов, которых называют «Мечтателями».

По неточным оценкам, речь идет о судьбе 900 тыс. человек.

Агентство приводит список компаний из коалиции. В него вошли Alphabet, Microsoft, Facebook, Uber, IBM, Marriott International и другие гранды американского бизнеса.

Однако в разговоре с агентством участие в коалиции подтвердила только Uber, из чего делается вывод, что состав коалиции может еще измениться.

Президент США Дональд Трамп решил, что запущенная Бараком Обамой в 2012 году программа DACA будет остановлена в марте 2018 года. ​Программа Отложенных действий для прибывших в детстве (Deferred Action for Childhood Arrivals Process, DACA) позволяла молодым нелегалам официально получить отсрочку депортации на два года с возможностью дальнейшего продления и легально работать на территории США.

В 2013 году основатель Facebook Марк Цукерберг стал одним из инициаторов организации группы FWD.us, в которую вошли представители лидирующих технологических компаний США. Ее цель — реформа иммиграционного и уголовного законодательства

Борьба нелегальной миграцией была одним из главных пунктов предвыборной программы действующего президента США Дональда Трампа.