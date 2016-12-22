Тарантино признался в знании «из первых рук» о похождениях Вайнштейна

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что знал о случаях неподобающего поведения своего друга и продюсера его фильмов Харви Вайнштейна. Тарантино отметил, что сожалеет о своем бездействии

Квентин Тарантино и Харви Вайнштейн (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Американский режиссер Квентин Тарантино, фильмы которого продюсировал обвиняемый в многочисленных случаях сексуального домогательства Харви Вайнштейн, заявил, что знал о неподобающем поведении последнего по отношению к женщинам. Об этом он заявил газете The New York Times.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал», — cказал Тарантино и уточнил, что это были не обычные слухи и сплетни, а информация «из первых рук». «Я знал, что он делал так несколько раз», — признал режиссер.

«Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что я слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним», — резюмировал Тарантино.

За несколько дней до этого Тарантино заявил, что ему нужно взять паузу в несколько дней, перед тем, как сделать публичное заявление.

«На протяжении всей последней недели я был поражен и убит горем в связи с откровениями, которые стали известны о моем друге последних 25 лет Харви Вайнштейне. Мне понадобится еще несколько дней на то, чтобы справиться с болью, эмоциями, гневом и воспоминаниями, после чего я сделаю публичное заявление по этому поводу», — написала в своем Twitter актриса Эмбер Тэмблин, которая назвала режиссера другом и пояснила, что запись сделана по его просьбе и от его имени.​

Скандал, в ходе которого известные голливудские актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в многолетних сексуальных домогательствах, разгорелся после публикации в NYT. Однако позже выяснилось, что репортеры уже неоднократно пытались опубликовать историю Вайнштейне, но этого не удалось сделать из-за влиятельных покровителей продюсера. По последним данным, о домогательствах Вайнштейна рассказали около 40 актрис, его исключили из киноакадемии и уволили из основанной им фирмы.

Скандал приобрел и политический оттенок, поскольку Вайнштейн часто жертвовал значительные сумму Демократической партии, в частности, на компании Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Республиканцы обвиняют демократов в лицемерии, поскольку, по их словам, о похождениях Вайнштейна было известно всем, в том числе и Клинтон, которая позиционировала себя как борец за права женщин.