Массовую драку мигрантов с охранниками пресекли у ТЦ в Москве

Полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов у торгового центра на юго-востоке Москвы. По разным данным в готовящейся стычке планировали принять участие от 50 до 150 гастарбайтеров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московская полиция пресекла попытку устроить массовую драку у торгового центра на Тихорецком бульваре в Москве с участием 50 мигрантов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Интерфакс» со ссылкой на свой осведомленный источник сообщает, что в драке планировали участие 150 мигрантов.

По словам собеседника «РИА Новостей», причиной конфликта послужил тот факт, что охранник торгового центра избил мигранта, который работал в ТЦ грузчиком. В итоге около 50 человек собрались у входа в торговый центр, желая устроить драку с охранниками ТЦ, рассказал собеседник агентства. Приехавшие на вызов сотрудники полиции пресекли попытку устроить массовую драку и задержали участников конфликта — всего около 50 человек.

Собеседник «Интерфакса» утверждает, что к ТЦ пришли порядка 150 мигрантов. «Конфликт был разрешен после приезда полиции», — сказал источник агентства. По его словам, большая часть пришедших к ТЦ после прибытия полицейских разошлись, однако около трех десятков человек были задержаны.

По информации «Интерфакса», сотрудник охраны избил гражданина Таджикистана, который работал в данном ТЦ. Потерпевший был госпитализирован.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию о том, что у ТЦ на Тихорецком бульваре был пресечен бытовой конфликт. Там отметили, что задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Число задержанных в полиции не уточнили.