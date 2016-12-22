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За день в Москве эвакуировали восемь торговых центров
Общество, 21:21
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За день в Москве эвакуировали восемь торговых центров
За день количество эвакуированных из-за анонимных звонков о «минировании» торговых центров в столице достигло восьми, сообщают источники в экстренных службах. Официальных данных об этом пока нет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве за день после звонков об угрозе взрывов были эвакуированы восемь торговых центров (ТЦ), об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

На предмет обнаружения взрывчатки были исследованы ТЦ «Облака» на Ореховом бульваре, ТРЦ «Ролл Холл» у станции метро «Тульская», «Рио» на Ленинском проспекте, «Кунцево плаза», «Горбушкин двор» и «Ашан сити». Ни в одном из них взрывных устройств обнаружено не было.

«Еще два сообщения поступили об угрозе взрыва в торговых центрах «Водный» (метро «Водный стадион») и «Мегаполис» около станции метро «Технопарк». Посетители эвакуированы, здания проверяют кинологи», — сказал источник.

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Фотогалерея

За несколько часов до этого источник «Интерфакса» рассказывал об эвакуации четырех ТЦ в Москве — «Капитолий», «Горбушкин двор», «Москва» и «Город».

По этим данным, из «Капитолия» было выведено около 1 тыс. человек. Эвакуация началась примерно в 17:00 мск, сообщил РБК очевидец Александр. По его словам, эвакуация прошла за несколько минут.

В то же время очевидцы, опрошенные РБК, опровергли информацию об эвакуации ТЦ «Горбушкин двор». В «Горбушкином дворе» нет эвакуации, рассказал сотрудник магазина «Ситилинк», который находится в этом здании. «Горбушкин двор» продолжает работать,​ и никакой эвакуации нет, подтвердил сотрудник магазина I-Chasti, также находящегося там.

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Опроверг информацию об эвакуации и сотрудник магазина «Азбука вкуса», расположенного в универмаге «Москва». «ТЦ работает в штатном режиме, никакой эвакуации не было», — сказал он.

Сегодня массовые эвакуации прошли также в 12 районных управах Москвы. «Поступают звонки, поступают так называемые угрозы. Все понимают, что реагировать надо», — заявил РБК глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По данным источника ТАСС, общее число сотрудников и посетителей, эвакуированных из зданий управ, составило 2 тыс. человек. Проверки на наличие взрывных устройств и других подозрительных предметов прошли в управах «Молжаниновское», «Таганский», «Новогиреево», «Замоскворечье», «Чертаново Южное», «Алексеевское», «Отрадное», «Покровское-Стрешнево», «Преображенская», «Черемушки», «Бескудниково» и «Теплый Стан».

Первые звонки о «минировании» в местах большого скопления людей в Москве начались около недели назад — в первый же день аноним сообщил об угрозе взрывов сразу в нескольких школах и вузах столицы. Здания были эвакуированы, однако угроза минирования не подтвердилась. Одновременно с этим эвакуировали несколько московских вокзалов. Через несколько дней людей эвакуировали из редакции газеты «Известия», кинотеатра «Звездный» и бара «Камчатка».

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За несколько дней до этого массовые эвакуации начались в городах России — это коснулось более чем 25 регионов страны.

По данным полиции, общий ущерб от действий злоумышленников с 12 сентября по 18 сентября ​составил 300 млн руб. По подсчетам экспертов РБК, арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов.

По факту анонимных звонков сотрудники ФСБ возбудили уголовное по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Москва , торговые центры , массовая эвакуация
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