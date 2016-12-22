Сирийский Т-72 вышел победителем из дуэли с захваченным боевиками Т-90

Захваченный боевиками еще в 2016 году российский танк сгорел после того, как пробивший его борт бронебойный снаряд подорвал боекомплект

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Правительственным войскам Сирии удалось уничтожить принадлежавший одному из союзных «Аль-Каиде» (организация запрещена на территории России) вооруженных формирований танк Т-90, сообщает агентство Al Masdar News. В 2016 году машина была отбита боевиками у сирийской армии.

По данным источников Al Masdar News, во время боев на севере провинции Хама в бой с танком боевиков вступил сирийский Т-72. В ходе дуэли ему удалось поразить Т-90 бронебойным снарядом, который пробил левый борт и спровоцировал возгорание боекомплекта.

В результате возникшего на борту Т-90 пожара весь его экипаж погиб, сообщает Al Masdar News.

По данным агентства, уничтоженный Т-90 был потерян сирийской армией в июне 2016 года, в ходе боев на подступах к Алеппо, после чего участвовал в боях против правительственных войск в составе вооруженных формирований различных групп исламистов.

Тем временем, по данным Минобороны России, штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке российских бомбардировщиков продолжают расширять захваченный плацдарм на восточном берегу Евфрата, в районе города Дейр-эз-Зор.

На вооружении сирийской армии состоят три модификации Т-72 и около 30 продуктов глубокой модернизации этого танка — Т-90.