Военные отработали перехват истребителями лайнера с террористами

В рамках учений «Запад-2017» условно захваченный террористами пассажирский самолет был перехвачен звеном Су-27

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Подразделения ПВО и истребительной авиации отработали в ходе учений «

» сценарий перехвата захваченного террористами пассажирского лайнера, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Условно захваченное террористами воздушное судно было перехвачено истребителями Су-27 после того, как, вылетев из одного аэропортов московского региона в восточном направлении, неожиданно изменило курс на северо-запад.

В сообщении Минобороны отмечается, что не отвечающий на запросы наземных служб самолет отслеживался радиолокационными средствами системы ПВО, а затем к нему приблизились Су-27, помешавшие лайнеру пересечь условную воздушную границу.

«После того, как самолет вновь изменил курс полета от зоны ответственности подразделений ПВО ЗВО, экипажи истребителей Су-27 выполнили посадку на аэродроме базирования», — говорится в сообщении Минобороны.

В числе основных целей российско-белорусских учений «Запад-2017» в Минобороны названо получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В общей сложности в учениях, проходивших на территории России и Белоруссии, приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и 10 боевых кораблей.​