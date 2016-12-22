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Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами
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Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами
Общество, 12:41
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Le Monde заподозрила Сергея Бубку в связях с коррупционерами
По данным издания, Бубка перечислял деньги компании, бенефициаром которой был президент Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев, позднее пожизненно отстраненный от работы в спорте
Сергей Бубка (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Шестикратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр, а ныне старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка мог быть причастен к одной из коррупционных схем, сообщает французская газета Le Monde.

Согласно оказавшимся в распоряжении издания документам, 18 июня 2009 года Бубка перевел $45 тыс. на счет базирующейся на острове Невис офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой был занимавший тогда посты казначея IAAF и главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

В материале Le Monde особо подчеркивается, что в тот же вечер New Mills Investments перечислила практически идентичную полученной от Бубки сумму ($45,033 тыс.) компании Pamodzi Sports, подконтрольной Папа Массата Диаку, сыну бывшего президента IAAF Ламину Диаку.

В Le Monde считают случившееся свидетельством наличия «непрозрачных финансовых связей» между Бубкой и человеком, стоящим в центре коррупционного скандала, касающегося выбора Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады 2016 года.

В марте 2017 года Le Monde писала, что незадолго до финального голосования по выбору места проведения Олимпиады бразильский бизнесмен Соареc Фильо заплатил Папе Массату Диаку взятку в размере $1,5 млн.

«Комиссии по этике Международного олимпийского комитета, возглавляемой бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, скорее всего, предстоит выполнить еще одну нелегкую работу», - говорится в новой статье Le Monde.

Балахничев заявил РБК, что перевод Бубкой $45 тыс. «никак не связан с выбором столицы проведения Олимпиады 2016 года».

«Во время написания заметки ко мне обращались журналисты Le Mond, и я дал им ответ, что ни я, ни люди о которых они говорят в статье, никакого отношения к выборам Олимпиады-2016 не имеют. Перевод $45 тыс. был, но на программу «Звезды шеста», которую мы разрабатывали вместе с Сергеем [Бубкой]. Я этими деньгами никак не распоряжался, они были направлены на разработку программы», - заявил Балахничев

Валентин Балахничев ушел с поста главы ВФЛА в феврале 2015 года в связи с «допинговым скандалом», позднее французские власти заподозрили Ламина Диака в получении взятки за сокрытие использования допинга российскими спортсменами. По версии следствия, он в 2011 году получил около €1 млн за сокрытие данных о положительных допинг-пробах.

В начале 2016 года Комиссия по этике IAAF пожизненно отстранила Папу Массата Диака и Балахничева от работы в спорте, а в июне того же года Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей ВФЛА.

В начале сентября 2017 года финансовая прокуратура Франции объявила о выявлении коррупционной схемы, в реализации которой принимали участие Папа Массат Диак и один из высокопоставленных членов МОК.

«Нашлось несколько последовательных доказательств того, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров», — сообщала тогда прокуратура.

5 сентября стало известно, что бразильская полиция выдала разрешения на аресты и обыски в рамках расследования уголовного дела по покупке голосов членов МОК, проголосовавших за проведение Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов.
Теги: МОК , Рио-де-Жанейро , Бубка , Олимпиада 2016
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