Минфин задумался о повышении в разы стоимости ОСАГО для пьяных водителей

Стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулем, могут увеличить в пять раз. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, разработанном Минфином

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулем, может вырасти в пять раз. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минфин. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Согласно документу, аккуратные автомобилисты получат скидки по ОСАГО. В то же время для некоторых категорий водителей стоимость полиса может вырасти. В частности, больше платить придется тем, у кого в течение года были такие нарушения, как превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в нетрезвом виде или выезд на встречную полосу.

«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — сказал Моисеев, отметив, что, если в течение следующего года автомобилист не будет допускать нарушений, стоимость полиса для него снова снизится.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил РБК, что положительно относится к увеличению стоимости полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулем. «На порядок надо увеличивать стоимость полиса для пьяных и для тех, кто систематически нарушает ПДД. Есть «чемпионы», которые имею сто и более штрафов за год», — пояснил Лысаков.

Официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук заявил РБК, что идея об изменении стоимости полиса для пьяных водителей реализуема, если «будет налажена смычка» между базами данных страховщиков и ГИБДД. «Такую идею можно будет реализовать в каждой [страховой] компании путем пяти кликов, если будет налажен доступ информационных систем Российского союза автостраховщиков и страховых компаний к базе данных ГИБДД о правонарушениях, допущенных водителями при управлении транспортных средств. Такую смычку наладить достаточно просто», — уверен он.

По словам Нехайчука, технических проблем в работе страховых компаний эта инициатива вызвать не должна. «Тариф каждого клиента заложен в его персональной страховой истории, и информация о нарушении [правил вождения] будет отражаться в ней очередной записью», — пояснил представитель компании «АльфаСтрахование».

7 августа «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин ​предложил реформу ОСАГО, которая должна привести к либерализации страхового рынка и отказу от госрегулирования тарифов.



Согласно проекту, Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховые компании смогут самостоятельно определять конкретные значения тарифов. При этом они смогут вводить коэффициенты в зависимости от стиля езды клиента. При расчете стоимости полиса предлагалось отказаться от коэффициента мощности и территориального коэффициента. Вместо них Минфин предлагал ввести коэффициент нарушения ПДД.

В Банке России заявили, что «в целом» поддерживают предложение Минфина, однако предложенный подход там сочли не оптимальным. Банк подготовит замечания к проекту.



​7 сентября Моисеев в интервью «РИА Новости» рассказал, что проект закона о либерализации ОСАГО, подготовленный Минфином, в настоящее время проходит межведомственное согласование и осенью будет внесен в Госдуму.